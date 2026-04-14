La buena noticia de Luis Mejía en el entrenamiento de Nacional antes del partido este martes frente Tolima, que tendrá entradas agotadas en el Gran Parque Central
El golero fue exigido para ver si puede estar a la orden este martes ante Deportes Tolima
14 de abril de 2026 8:44 hs
Luis Mejía en la práctica de Nacional de este lunes
El arquero de Nacional, Luis Mejía, fue exigido para ver cómo respondía en el entrenamiento de este lunes, el último previo al partido de este martes ante Deportes Tolima (19:00) en el Gran Parque Central, por la segunda fecha del grupo de la Copa Libertadores.
Y el golero panameño, que está en el tramo final de recuperación de un desgarro, respondió positivamente, lo que lo deja posicionado para ser volver al arco este martes y ser el golero titular de los albos.
Su regreso es una buena noticia para los tricolores debido a que su sustituto, Ignacio Suárez, no tuvo una buena actuación en el partido ante Coquimbo Unido por el debut copero la semana pasada en Chile, y recibió cuatro goles en el último partido ante Deportivo Maldonado, en una complicada noche de la defensa en el Campus.
Nacional destacó la presencia del panameño en la práctica de este lunes con una foto de él en uno de los ejercicios.
Este lunes, 18 días después de su lesión, Mejía respondió bien en el entrenamiento y todo indica que estará en el arco este martes, 19 días del desgarro, una lesión que habitualmente lleva 21 días de recuperación.
El probable equipo de Nacional
Luego de la rotación en Maldonado, Nacional volverá a colocar a sus mejores jugadores este martes en el Gran Parque Central, donde tendrá su primer partido por la Copa Libertadores.
El entrenador podría realizar un cambio de sistema táctico con una línea de tres en el fondo.
El probable equipo de Nacional sería con Luis Mejía; Agustín Rogel, Sebastián Coates y Paolo Calione; Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro y Nicolás Rodríguez; Nicolás López y Maximiliano Gómez.
Entradas agotadas en el Gran Parque Central
Pese a los últimos malos resultados, los hinchas tricolores respondieron en gran forma y el Gran Parque Central tendrá entradas agotadas este martes por la Copa.
Este martes por la mañana quedaban las últimas 400 entradas disponibles.