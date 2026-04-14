La buena noticia de Luis Mejía en el entrenamiento de Nacional antes del partido este martes frente Tolima, que tendrá entradas agotadas en el Gran Parque Central

El arquero de Nacional , Luis Mejía , fue exigido para ver cómo respondía en el entrenamiento de este lunes, el último previo al partido de este martes ante Deportes Tolima (19:00) en el Gran Parque Central, por la segunda fecha del grupo de la Copa Libertadores.

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Y el golero panameño, que está en el tramo final de recuperación de un desgarro, respondió positivamente, lo que lo deja posicionado para ser volver al arco este martes y ser el golero titular de los albos.

Su regreso es una buena noticia para los tricolores debido a que su sustituto, Ignacio Suárez, no tuvo una buena actuación en el partido ante Coquimbo Unido por el debut copero la semana pasada en Chile, y recibió cuatro goles en el último partido ante Deportivo Maldonado, en una complicada noche de la defensa en el Campus.

Nacional destacó la presencia del panameño en la práctica de este lunes con una foto de él en uno de los ejercicios.

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Vuelve Mejía

Mejía se lesionó el pasado viernes 27 de marzo en el primer partido de la Fecha FIFA de ese mese que jugó con su selección, Panamá, ante Sudáfrica en Durban.

El golero se sintió y tuvo que ser reemplazado entre lágrimas antes del cierre del primer tiempo.

Luis Mejía en la selección de Panamá Luis Mejía en la selección de Panamá

Tras regresar a Montevideo, el 5 de abril Nacional confirmó que el panameño sufrió “un desgarro en el isquiotibial izquierdo".

Este lunes, 18 días después de su lesión, Mejía respondió bien en el entrenamiento y todo indica que estará en el arco este martes, 19 días del desgarro, una lesión que habitualmente lleva 21 días de recuperación.

El probable equipo de Nacional

Luego de la rotación en Maldonado, Nacional volverá a colocar a sus mejores jugadores este martes en el Gran Parque Central, donde tendrá su primer partido por la Copa Libertadores.

Bruno Piano AMDEP3036. COQUIMBO (CHILE), 08/04/2026.- El entrenador de Nacional, Jorge Bava (i), dirige este miércoles, durante el partido de la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Coquimbo Unido y Nacional en el estadio Municipal Jorge Bava y Bruno Piano Foto: EFE

El entrenador podría realizar un cambio de sistema táctico con una línea de tres en el fondo.

El probable equipo de Nacional sería con Luis Mejía; Agustín Rogel, Sebastián Coates y Paolo Calione; Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro y Nicolás Rodríguez; Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Entradas agotadas en el Gran Parque Central

Pese a los últimos malos resultados, los hinchas tricolores respondieron en gran forma y el Gran Parque Central tendrá entradas agotadas este martes por la Copa.

Este martes por la mañana quedaban las últimas 400 entradas disponibles.