Pese al mal momento del equipo, hinchas de Nacional ya agotaron una tribuna para el debut por Copa Libertadores en el Gran Parque Central; mirá el probable once ante ante Deportes Tolima
Tras la derrota ante Deportivo Maldonado por el Apertura, Nacional juega su primer partido como local en la Copa Libertadores 2026
13 de abril de 2026 11:26 hs
Los hinchas de Nacional volvieron al Gran Parque Central
Foto: Dante Fernández / FocoUy
Nacional recibirá este martes 14 de abril al colombiano Deportes Tolima en un duelo enmarcado en la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores que los uruguayos afrontarán con la misión de comenzar a revertir el mal momento deportivo que viven.
El estadio Gran Parque Central será testigo de un partido que comenzará a las 19:00 y será arbitrado por el argentino Yael Falcón.
Pese al mal momento en el Torneo Apertura y al triunfo que se le escapó en el debut con empate 1-1 ante Coquimbo Unido, los hinchas tricolores respondieron y ya agotaron su tribuna popular, la Abdón Porte, según informó el club este domingo a la noche.
Séptimo en el Torneo Apertura y prácticamente sin opciones de luchar por ese título, Nacional atraviesa un arranque de temporada para el olvido: perdió la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, perdió en clásico en su casa, cambió su entrenador y no ganó ninguno de los tres encuentros que disputó en el mes de abril.
Contrario a esto y pese a que en abril tampoco ganó ninguno de los tres juegos que afrontó, Deportes Tolima se encuentra en zona de clasificación a la eliminatoria que conducirá a un equipo hacia el trofeo del Apertura.
Tras afrontar el duelo del fin de semana con mayoría de suplentes, Nacional volverá a contar con futbolistas como Sebastián Coates y el exdelantero de Valencia y Celta de Vigo Maximiliano Gómez en el once inicial.
Quien no estará será el atacante Gonzalo Carneiro, desgarrado días atrás y ya recuperándose junto a otros futbolistas sentidos como el golero Luis Mejía y el lateral Emiliano Ancheta.
El probable equipo de Nacional
De acuerdo con esto, el tricolor afrontaría el partido con Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomas Viera o Federico Bais; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Juan Cruz de los Santos o Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.
Deportes Tolima también guardó a varios de sus titulares el fin de semana y afrontará el duelo copero con el retorno de jugadores como Neto Volpi, Brayan Rovira y Adrián Parra.
El probable equipo de Tolima
Así, el equipo colombiano saltaría el campo con el ex Peñarol Neto Volpi, Jan Angulo, Rovira, Cristian Arrieta; Jherson Mosquera, Sebastián Guzmán, Cristian Trujillo, Junior Hernández; Luis Sandoval, Juan Pablo Torres y Parra.
Con apenas una jornada disputada, ambos equipos acumulan un punto en el Grupo B: Nacional lo obtuvo al igualar 1-1 con Coquimbo Unido en Chile y Deportes Tolima tras empatan 0-0 con el peruano Universitario en Colombia.