Pese al mal momento del equipo, hinchas de Nacional ya agotaron una tribuna para el debut por Copa Libertadores en el Gran Parque Central; mirá el probable once ante ante Deportes Tolima

Nacional recibirá este martes 14 de abril al colombiano Deportes Tolima en un duelo enmarcado en la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores que los uruguayos afrontarán con la misión de comenzar a revertir el mal momento deportivo que viven.

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El estadio Gran Parque Central será testigo de un partido que comenzará a las 19:00 y será arbitrado por el argentino Yael Falcón.

Pese al mal momento en el Torneo Apertura y al triunfo que se le escapó en el debut con empate 1-1 ante Coquimbo Unido, los hinchas tricolores respondieron y ya agotaron su tribuna popular, la Abdón Porte, según informó el club este domingo a la noche.

Séptimo en el Torneo Apertura y prácticamente sin opciones de luchar por ese título, Nacional atraviesa un arranque de temporada para el olvido: perdió la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, perdió en clásico en su casa, cambió su entrenador y no ganó ninguno de los tres encuentros que disputó en el mes de abril.

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Contrario a esto y pese a que en abril tampoco ganó ninguno de los tres juegos que afrontó, Deportes Tolima se encuentra en zona de clasificación a la eliminatoria que conducirá a un equipo hacia el trofeo del Apertura.

calione suárez boggio deportivo maldonado nacional 20260411 Paolo Calione, Ignacio Suárez y Luciano Boggio Foto: Enzo Santos / FocoUy

Tras afrontar el duelo del fin de semana con mayoría de suplentes, Nacional volverá a contar con futbolistas como Sebastián Coates y el exdelantero de Valencia y Celta de Vigo Maximiliano Gómez en el once inicial.

Quien no estará será el atacante Gonzalo Carneiro, desgarrado días atrás y ya recuperándose junto a otros futbolistas sentidos como el golero Luis Mejía y el lateral Emiliano Ancheta.

El probable equipo de Nacional

De acuerdo con esto, el tricolor afrontaría el partido con Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomas Viera o Federico Bais; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Juan Cruz de los Santos o Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Bruno Piano AMDEP3036. COQUIMBO (CHILE), 08/04/2026.- El entrenador de Nacional, Jorge Bava (i), dirige este miércoles, durante el partido de la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Coquimbo Unido y Nacional en el estadio Municipal Jorge Bava y Bruno Piano Foto: EFE

Deportes Tolima también guardó a varios de sus titulares el fin de semana y afrontará el duelo copero con el retorno de jugadores como Neto Volpi, Brayan Rovira y Adrián Parra.

El probable equipo de Tolima

Así, el equipo colombiano saltaría el campo con el ex Peñarol Neto Volpi, Jan Angulo, Rovira, Cristian Arrieta; Jherson Mosquera, Sebastián Guzmán, Cristian Trujillo, Junior Hernández; Luis Sandoval, Juan Pablo Torres y Parra.

Con apenas una jornada disputada, ambos equipos acumulan un punto en el Grupo B: Nacional lo obtuvo al igualar 1-1 con Coquimbo Unido en Chile y Deportes Tolima tras empatan 0-0 con el peruano Universitario en Colombia.

Con base en EFE