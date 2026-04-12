Con una gran actuación de Erik Thomas, con 22 puntos, ocho rebotes y tres asistencias, y otras individualidades que acompañaron muy bien, Nacional consiguió una brillante victoria sobre Aguada por 101-82 en la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, al tiempo que en el otro encuentro de este sábado a la noche, Defensor Sporting dio vuelta un partidazo ante Peñarol y tras alargue, lo venció 92-84.
Brillante triunfo de Nacional sobre Aguada y tremenda remontada para el triunfo de Defensor Sporting ante Peñarol por Liga Uruguaya de Básquetbol
Los tricolores ganaron dos encuentros durísimos en pocos días, volviendo a su nivel, en tanto que los fusionados perdían por 15 ante los de Leandro García Morales, y lo dieron vuelta