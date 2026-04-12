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Brillante triunfo de Nacional sobre Aguada y tremenda remontada para el triunfo de Defensor Sporting ante Peñarol por Liga Uruguaya de Básquetbol

Los tricolores ganaron dos encuentros durísimos en pocos días, volviendo a su nivel, en tanto que los fusionados perdían por 15 ante los de Leandro García Morales, y lo dieron vuelta

12 de abril de 2026 11:21 hs
Erik Thomas fue figura en Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol

Erik Thomas fue figura en Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol

FOTO: @CNdeFbasketball

Con una gran actuación de Erik Thomas, con 22 puntos, ocho rebotes y tres asistencias, y otras individualidades que acompañaron muy bien, Nacional consiguió una brillante victoria sobre Aguada por 101-82 en la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, al tiempo que en el otro encuentro de este sábado a la noche, Defensor Sporting dio vuelta un partidazo ante Peñarol y tras alargue, lo venció 92-84.

Los tricolores ya ganaban bien al término del primer tiempo por 52-41 tras un buen rendimiento colectivo.

Dos triunfos muy importantes

Erik Thomas brilló en Nacional con un partidazo en toda la cancha.

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Otro que fue imparable con la pelota y del que todos siempre esperan su magia fue James Feldeine, con 25 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias.

En Aguada, un equipo que fue muy opaco respecto a otros encuentros, Donald Sims anotó 16 unidades.

Aquí se pueden ver las estadísticas completas del partido:

En el otro encuentro jugado este sábado a la noche, Defensor Sporting dio vuelta un partido complicadísimo ante Peñarol.

Perdía por 15 puntos, los remontó, llevó a un alargue, y terminó llevándose una victoria inolvidable.

El ex Peñarol, Victor Rudd, fue figura en los fusionados con 20 puntos, 10 rebotes y dos asistencias.

En los carboneros, en tanto, Andrés Ibargüen anotó 19 unidades y tuvo cinco rebotes.

Aquí se pueden ver las estadísticas completas del partido:

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