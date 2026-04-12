Matías Arezo celebró sus 40 goles en Peñarol y apunta a seguir siendo cada vez más importante en el equipo de Diego Aguirre; mirá cuántos le anotó a Nacional

Matías Arezo fue fundamental para Peñarol el pasado jueves en la altura de Bogotá, inventando un golazo de la nada para darle la igualdad a los carboneros ante Independiente Santa Fe de Colombia en el debut de su grupo por la Copa Libertadores de América.
El delantero jugó hasta promediando el segundo tiempo y lo hizo muy solo arriba, pero se las ingenió para eludir a tres rivales y meterla en el segundo palo del arquero Asprilla, quien había ingresado para jugar los segundos 45 minutos.
Los 40 goles de Matías Arezo en Peñarol
Con este golazo, Matías Arezo llegó a 40 goles en sus dos períodos vistiendo la camiseta de Peñarol.
En lo que va de esta temporada, lleva siete tantos convertidos en 12 encuentros.
Por si faltara algo, desde su regreso el año pasado, ha convertido tres de esos goles a Nacional en distintos clásicos.
El delantero llegó a 40 goles en Peñarol en 78 encuentros disputados con los carboneros durante sus dos períodos.
Así se desglosan esos 40 tantos a sus rivales:
| Rival
| Goles
|La Luz
|5
| Defensor Sporting
|4
| Montevideo City Torque
|4
| Nacional
|3
| Boston River
|3
| Deportivo Maldonado
|3
| River Plate
|3
| Racing
|2
| Cerro
|2
| Miramar Misiones
|2
| Río Negro de San José
|2
| Danubio
|1
| Millonarios de Colombia
|1
| Fénix
|1
| Progreso
|1
| Central Español
|1
| Wanderers
|1
| Independiente Santa Fe de Colombia
|1