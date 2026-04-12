Matías Arezo celebró sus 40 goles en Peñarol y apunta a seguir siendo cada vez más importante en el equipo de Diego Aguirre; mirá cuántos le anotó a Nacional

Matías Arezo fue fundamental para Peñarol el pasado jueves en la altura de Bogotá, inventando un golazo de la nada para darle la igualdad a los carboneros ante Independiente Santa Fe de Colombia en el debut de su grupo por la Copa Libertadores de América.

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El delantero jugó hasta promediando el segundo tiempo y lo hizo muy solo arriba, pero se las ingenió para eludir a tres rivales y meterla en el segundo palo del arquero Asprilla, quien había ingresado para jugar los segundos 45 minutos.

Con este golazo, Matías Arezo llegó a 40 goles en sus dos períodos vistiendo la camiseta de Peñarol.

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En lo que va de esta temporada, lleva siete tantos convertidos en 12 encuentros.

Por si faltara algo, desde su regreso el año pasado, ha convertido tres de esos goles a Nacional en distintos clásicos.

El delantero llegó a 40 goles en Peñarol en 78 encuentros disputados con los carboneros durante sus dos períodos.

Así se desglosan esos 40 tantos a sus rivales: