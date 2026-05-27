La sanción que aplicó la Comisión Disciplinaria de la AUF a Cerro tras los incidentes ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió el fallo tras los incidentes registrados en el partido entre Nacional y Cerro que protagonizaron los hinchas albicelestes en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura, y lo sancionó con la quita de un punto y un partido como local sin su hinchada .

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Como informó Referí el pasado 10 de mayo, los hinchas de la institución de la Villa, tiraron una sopapa a la cancha, agredieron a la seguridad privada e hicieron suspender el partido durante algunos minutos, por lo que expuso, una vez más, a su club a otra grave sanción

La hinchada de Cerro llegó muy molesta al escenario de Nacional por la forma en que fueron trasladados desde el Tróccoli. En aquel momento, nuevamente denunciaron fallos del operativo de seguridad.

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Antes de comenzar el partido empezaron a tirarle agua a los alcanzapelotas de Nacional.

20260510 Incidentes de los hinchas de Cerro en la Tribuna Scarone Nacional Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (3) Incidentes de los hinchas de Cerro en la Tribuna Scarone Foto: Dante Fernández/Focouy

Iban 8 minutos de juego cuando el juez Javier Feres tuvo que suspender temporalmente el partido porque había hinchas trepados al alambrado.

En estos casos, los operativos de seguridad de los partidos prevén que las personas se bajen porque puede peligrar su integridad física.

Luego tiraron algunos objetos al campo de juego. A los 62', tras el tercer gol de Maximiliano Gómez, segundo de penal, la barra de Cerro hizo detener por segunda vez el partido.

En esa ocasión tiraron cerca de Luis Mejía una sopapa, luego de vandalizar los baños de la Tribuna Héctor Scarone.

La sanción de la Comisión Disciplinaria de la AUF a Cerro

La Comisión Disciplinaria de la AUF emitió este miércoles su fallo por el partido entre Nacional vs Cerro.

En la resolución del mismo, expresa: "Por lo expuesto esta COMISION DISCIPLINARIA Resuelve:

1- Determinar la existencia de responsabilidad objetiva de parte del Club Atlético Cerro.

2- Dar por concluido el partido en disputa y mantener el resultado que se estaba dando hasta el momento de la suspensión (artículo 14.1 d) del Código Disciplinario) perdiendo por consiguiente el Club Atlético Cerro los tres puntos en disputa con el Club Nacional de Football.

cerro La nueva sanción de la Comisión Disciplinaria de la AUF a Cerro

3- Imponer al Club Atlético Cerro una sanción consistente en la pérdida de un punto el que será descontado del Torneo Intermedio (artículo 5.9.2 B del Código Disciplinario).

4- Imponer al Club Atlético Cerro una sanción consistente en la obligación de jugar como locatario a puertas cerradas por el término de 1 (un) partido (artículo 14.1 g) del Código Disciplinario) sin perjuicio de la salvedad que se dirá en el numeral siguiente del presente fallo.

5- Se sugiere y faculta a la Mesa Ejecutiva al amparo de lo dispuesto por el artículo 5.2 in fine del Código Disciplinario, la adopción de medidas conducentes a la no afectación de derechos de terceras instituciones que se enfrenten al sancionado durante el cumplimiento de la pena dispuesta.

6- Comuníquese a la Institución involucrada, regístrese y oportunamente archívese.