La Justicia prorrogó las medidas cautelares para Alejandro Berrutti y su esposa por el caso Portfolio Capital

La Justicia prorrogó hasta el 26 de noviembre las medidas cautelares que regían sobre el responsable de Portfolio Capital, Alejandro Berrutti, y su esposa, María José Argenti.
Ambos son socios en Berrutti y Argenti SA, Oro Rojo SA y Reina Vaca SA, sociedades que integran el grupo económico de Porfolio Capital.
Las medidas cautelares incluyen la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y la retención del pasaporte.
Durante la audiencia —a la que asistió El Observador— el fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez argumentó que se trata de una "investigación compleja", para la cual se requiere "más tiempo".
A fines de abril, Berrutti fue agredido por un inversor, que lo golpeó antes de una reunión de acreedores.
El inversor golpeó y tiró al piso a Berrutti antes de que iniciara la junta, prevista por las compañías que operaron bajo el nombre de Portfolio Ganadero o Portfolio Capital: Oro Rojo y Reina Vaca.
Sin mediar palabra el inversor se acercó a Berrutti y lo atacó. Además, le advirtió: "Cada vez que te vea, te la voy a dar. No podés sostener la mirada".
A raíz de este episodio, Berrutti presentó una denuncia en Fiscalía por la agresión de esta persona.