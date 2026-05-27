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La Justicia prorrogó las medidas cautelares para Alejandro Berrutti y su esposa por el caso Portfolio Capital

Portfolio Capital dejó de pagar a sus inversores y suma deudas cercanas a US$ 20 millones

27 de mayo de 2026 14:55 hs
Alejandro Berrutti entrando a la audiencia por el concurso necesario a su persona física. Archivo

Alejandro Berrutti entrando a la audiencia por el concurso necesario a su persona física. Archivo

Cedida a El Observador

La Justicia prorrogó hasta el 26 de noviembre las medidas cautelares que regían sobre el responsable de Portfolio Capital, Alejandro Berrutti, y su esposa, María José Argenti.

Ambos son socios en Berrutti y Argenti SA, Oro Rojo SA y Reina Vaca SA, sociedades que integran el grupo económico de Porfolio Capital.

Las medidas cautelares incluyen la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y la retención del pasaporte.

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Durante la audiencia —a la que asistió El Observador— el fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez argumentó que se trata de una "investigación compleja", para la cual se requiere "más tiempo".

A fines de abril, Berrutti fue agredido por un inversor, que lo golpeó antes de una reunión de acreedores.

El inversor golpeó y tiró al piso a Berrutti antes de que iniciara la junta, prevista por las compañías que operaron bajo el nombre de Portfolio Ganadero o Portfolio Capital: Oro Rojo y Reina Vaca.

Sin mediar palabra el inversor se acercó a Berrutti y lo atacó. Además, le advirtió: "Cada vez que te vea, te la voy a dar. No podés sostener la mirada".

A raíz de este episodio, Berrutti presentó una denuncia en Fiscalía por la agresión de esta persona.

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