Otro club de fútbol fue víctima de un robo en su complejo deportivo: decenas de pelotas, ropa, herramientas, un desfibrilador y más

El Centro Atlético Fénix , que actualmente milita en la Segunda división del fútbol uruguayo, fue víctima de un robo de indumentaria deportiva y herramientas en su complejo deportivo este martes, según comunicaron en sus redes sociales.

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El hurto afectó a materiales que se utilizan en los entrenamientos de forma diaria.

Robo y daños en el Complejo de Fénix

Robo y daños en el Complejo de Fénix

“Lamentablemente, en el día de hoy nuestro Complejo sufrió un robo en el que fueron hurtadas más de 50 pelotas, ropa, herramientas, un desfibrilador y un maletín de primeros auxilios , entre otros materiales fundamentales para el trabajo diario de nuestra institución”, señalaron.

Liberaron al hincha de Peñarol que fue detenido en Brasil tras participar en un robo previo al partido ante Corinthians por Copa Libertadores

Danubio sufrió un importante robo en su complejo deportivo y se llevaron indumentaria y zapatos de los futbolistas antes del partido contra Defensor Sporting

Desde Fénix, agregaron: “Hechos como este golpean el esfuerzo y el crecimiento de todo el club, y de quienes día a día trabajan y colaboran para seguir construyendo”.

Robo y daños en el Complejo de Fénix Robo y daños en el Complejo de Fénix

Recientemente otro club, Danubio, fue víctima d un robo de materiales en su complejo deportivo lindero al Uruguay Celeste, el predio donde entrenan las selecciones uruguayas.