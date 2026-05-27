Otro club de fútbol fue víctima de un robo en su complejo deportivo: decenas de pelotas, ropa, herramientas, un desfibrilador y más

El Centro Atlético Fénix, que actualmente milita en la Segunda división del fútbol uruguayo, fue víctima de un robo de indumentaria deportiva y herramientas en su complejo deportivo este martes, según comunicaron en sus redes sociales.
El hurto afectó a materiales que se utilizan en los entrenamientos de forma diaria.
Robo y daños en el Complejo de Fénix
Robo y daños en el Complejo de Fénix
“Lamentablemente, en el día de hoy nuestro Complejo sufrió un robo en el que fueron hurtadas más de 50 pelotas, ropa, herramientas, un desfibrilador y un maletín de primeros auxilios, entre otros materiales fundamentales para el trabajo diario de nuestra institución”, señalaron.
Desde Fénix, agregaron: “Hechos como este golpean el esfuerzo y el crecimiento de todo el club, y de quienes día a día trabajan y colaboran para seguir construyendo”.
Robo y daños en el Complejo de Fénix
Robo y daños en el Complejo de Fénix
Recientemente otro club, Danubio, fue víctima d un robo de materiales en su complejo deportivo lindero al Uruguay Celeste, el predio donde entrenan las selecciones uruguayas.
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