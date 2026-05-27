Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Otro club de fútbol fue víctima de un robo en su complejo deportivo: decenas de pelotas, ropa, herramientas, un desfibrilador y más

“Hechos como este golpean el esfuerzo y el crecimiento de todo el club”, señalaron

27 de mayo de 2026 14:23 hs
Robo y daños en el Complejo de Fénix

Robo y daños en el Complejo de Fénix

El Centro Atlético Fénix, que actualmente milita en la Segunda división del fútbol uruguayo, fue víctima de un robo de indumentaria deportiva y herramientas en su complejo deportivo este martes, según comunicaron en sus redes sociales.

El hurto afectó a materiales que se utilizan en los entrenamientos de forma diaria.

Robo y daños en el Complejo de Fénix
Robo y daños en el Complejo de Fénix

Robo y daños en el Complejo de Fénix

“Lamentablemente, en el día de hoy nuestro Complejo sufrió un robo en el que fueron hurtadas más de 50 pelotas, ropa, herramientas, un desfibrilador y un maletín de primeros auxilios, entre otros materiales fundamentales para el trabajo diario de nuestra institución”, señalaron.

Danubio sufrió un importante robo en su complejo deportivo y se llevaron indumentaria y zapatos de los futbolistas antes del partido contra Defensor Sporting

Liberaron al hincha de Peñarol que fue detenido en Brasil tras participar en un robo previo al partido ante Corinthians por Copa Libertadores

Desde Fénix, agregaron: “Hechos como este golpean el esfuerzo y el crecimiento de todo el club, y de quienes día a día trabajan y colaboran para seguir construyendo”.

Robo y daños en el Complejo de Fénix
Robo y daños en el Complejo de Fénix

Robo y daños en el Complejo de Fénix

Recientemente otro club, Danubio, fue víctima d un robo de materiales en su complejo deportivo lindero al Uruguay Celeste, el predio donde entrenan las selecciones uruguayas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAFenix_/status/2059681471313347017&partner=&hide_thread=false

Las más leídas

Federico Valverde llegó a Uruguay y habló de la pelea con Tchouaméni: "Tuve el respaldo de mucha gente y el apoyo del club"

Nacional 1-0 Coquimbo Unido: los albos ganaron en el Parque por la Libertadores y se llevaron el premio consuelo de ir al repechaje de la Copa Sudamericana

Gremio 2-2 Montevideo City Torque: con autoridad, los ciudadanos empataron en Porto Alegre, ganaron el Grupo F y clasificaron a octavos de la Copa Sudamericana

Si Peñarol consigue la victoria ante Independiente Santa Fe, no solo clasifica a la Copa Sudamericana, sino que percibirá un dinero importante de Conmebol; mirá la cifra

Temas

robo fútbol

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos