Danubio sufrió un importante robo en su complejo deportivo y se llevaron indumentaria y zapatos de los futbolistas antes del partido contra Defensor Sporting

Danubio FC sufrió un importante robo en su complejo deportivo de la Ruta 101 este miércoles en horas de la madrugada, con sustracción de indumentaria deportiva y zapatos.

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El hecho se da un día antes del partido frente a Defensor Sporting que se jugará este jueves a la hora 16:00 en Jardines.

Fuentes del club confirmaron lo ocurrido a Referí, a la espera de visualizar las grabaciones de las cámara de seguridad.

Los ladrones se llevaron una importante cantidad de indumentaria deportiva, así como también zapatos de los futbolistas

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Desde los franjeados indicaron que les sustrajeron muchos zapatos de fútbol, championes, ropa y comida del comedor de los jugadores.

El club y los futbolistas estaban trabajando para solucionar la falta de indumentaria y zapatos para tenerlos antes del encuentro de este jueves.

El Complejo de Danubio en la Ruta 101 es lindero al Complejo Uruguay Celeste de la AUF.