Álvaro Rodríguez anotó un golazo que ayudó al Elche a mantener la categoría en LaLiga, y que condenó al Girona de Christian Stuani al descenso

El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez anotó un golazo en el empate 1-1 entre su equipo el Elche y el Girona de Christian Stuani , que le permitió a los franjiverdes mantener la categoría en LaLiga de España y condenó al conjunto catalán al descenso .

En un cruce directo por la salvación en la última fecha disputado en el Estadio Montilivi del Girona, Rodríguez fue el encargado de abrir el marcador a los 39 minutos del primer tiempo con un gran gol.

Pedro Bigas bajó un centro largo de tiro libre al medio del área, y el uruguayo recibió el balón de espaldas al arco. El "Toro" controló, la dominó, y dio una media vuelta hacia su izquierda para luego sacar un potente zurdazo que se metió en el ángulo defendido por el arquero argentino Paulo Gazzaniga.

El delantero cerró su primera temporada completa como jugador de Primera en LaLiga con 7 goles y 5 asistencias en 36 partidos. Su último gol, además de clave para la salvación, también llega en un momento importante para lo personal, semanas después de perder a su padre Daniel "Coquito" Rodríguez.

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Arnau Martínez convirtió el empate para el Girona en el arranque del segundo tiempo, con la necesidad de buscar una victoria para alcanzar los 43 puntos que lo salvarían del descenso. Stuani ingresó para disputar los últimos 30, que fueron dominados por el conjunto catalán, pero Elche aguantó y rescató un empate de visitante que le permitió alcanzar ese puntaje, y salvar la categoría.

Con un Real Oviedo que ya había concretado su descenso con varias fechas de antelación, la fecha 38 también condenó al Girona, que terminó LaLiga con 41 unidades, y el Mallorca, que venció al Oviedo 3-0 y quedó con 42 puntos, pero por debajo de Levante y Osasuna con las mismas unidades.