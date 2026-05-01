Liberaron al hincha de Peñarol que fue detenido en Brasil tras participar en un robo previo al partido ante Corinthians por Copa Libertadores

Un hincha de Peñarol que fue detenido el miércoles de noche, día previo al partido de los aurinegros frente a Corinthians por la Copa Libertadores , fue liberado este jueves previo al inicio del encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo E del principal torneo de Conmebol.

En este caso intervino el Consulado uruguayo en Florianópolis. Además, fuentes allegadas a lo ocurrido confirmaron a Referí que el abogado Rodrigo Rey participó en la defensa.

Consultado por Referí, comentó sobre lo ocurrido: "El episodio en cuestión no tiene nada que ver con lo que sucedió en Río, por eso la composición del conflicto se basó en pedir disculpas y resarcir a los propietarios: entiendo que fue un episodio absolutamente aislado aunque igual de reprochable, intentamos hacer la mejor coordinación con el Consulado, la defensoría y la Vara de Garantías para que se lo liberara ayer antes de las 19, pagando la fianza de estilo, brindando datos identificatorios y pidiendo disculpas, principalmente eso".

En noviembre de 2024, en Río de Janeiro fueron detenidos más de 20 hinchas, enviados a la cárcel y atravesaron un largo proceso judicial antes de lograr sus libertades.

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¿Qué fue lo que ocurrió con los hinchas de Peñarol que viajaban al partido ante Corinthians?

Como informó Referí este jueves, un grupo de hinchas aurinegros que viajaba al partido de la Libertadores fue demorado y un parcial fue detenido y llevado a comisaría, tras robos en una estación de servicio.

Esto ocurrió en Tijucas, en el estado de Santa Catarina, a unos 50 kilómetros de Florianópolis.

El operativo de la policía militar brasileña incluyó la detención de tres ómnibus que trasladaban a hinchas aurinegros, luego que recibieran la denuncia de que estaban robando bebidas alcohólicas en la estación WDcon, en el barrio Morretes.

Los efectivos policiales llegaron al lugar y rodearon los coches, obligando a los pasajeros a sentarse en el piso de la pista de la estación mientras revisaban los ómnibus, como se observa en esta imagen de la cámara de seguridad.

Hinchas de Peñarol detenidos en el viaje a San Pablo por robos en estación de servicio Hinchas de Peñarol detenidos en el viaje a San Pablo por robos en estación de servicio

En los allanamientos se encontraron ocho botellas de whisky Johnnie Walker, cuatro de la variedad Black Label y cuatro de la variedad Red Label, todas confirmadas como robadas, según informó el portal Jornal Razao. Los robos quedaron registrados en las cámaras de seguridad, lo que permitió comprobar las acciones de los hinchas.

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Uno de los parciales de Peñarol fue detenido y llevado a la Comisaría de Policía Civil de Itapema, junto con sus pertenencias personales, una mochila y un celular, para los trámites correspondientes, por lo que no pudo continuar el viaje. Fue liberado este jueves de noche.