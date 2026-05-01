El hábito de 7 minutos que alarga la vida, según The Lancet

Un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet reveló que sumar apenas cinco minutos adicionales de sueño y dos minutos de caminata al día puede añadir hasta un año de esperanza de vida. La investigación demuestra que las modificaciones mínimas en la rutina diaria tienen un impacto profundo en la longevidad a largo plazo.

El análisis, liderado por investigadores de la Universidad de Sídney, evaluó a casi 60.000 participantes del biobanco del Reino Unido. Los científicos observaron que las personas con malos hábitos iniciales lograron extender su vida útil con ajustes que requieren menos de diez minutos diarios.

El estudio concluyó que no es necesario realizar entrenamientos exhaustivos para registrar mejoras en la salud general. La fórmula exacta observada por los científicos para sumar un año de vida se compone de tres pilares diarios:

Además del movimiento, los investigadores notaron que la nutrición juega un papel complementario fundamental. El informe detalla que incorporar pequeñas cantidades de vegetales potencia los efectos positivos de la caminata y la higiene del sueño.

Los expertos destacaron que los comportamientos de estilo de vida deben considerarse como un paquete integral. El enfoque del estudio subraya que las pequeñas mejoras se acumulan con el tiempo, haciendo que los objetivos de salud sean mucho más sostenibles y realistas para la población general.

El impacto a largo plazo

El seguimiento de los pacientes incluyó el uso de acelerómetros de muñeca para medir la actividad física real de forma objetiva. Los autores del estudio señalaron que, si estos pequeños hábitos se adoptaran a nivel poblacional, se podría evitar un porcentaje significativo de muertes prematuras.

Para aquellos individuos que lograron consolidar una rutina óptima, los resultados fueron aún más contundentes. La investigación observó que mantener entre siete y ocho horas de sueño, más de 40 minutos de actividad diaria y una dieta equilibrada se asocia con una prolongación de la vida de hasta nueve años en comparación con los grupos de peores hábitos.