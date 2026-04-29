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Un nuevo avisataje se registrará hoy en el cielo de Uruguay, ¿qué se sabe?

Operada por la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA) como parte del Programa Espacial Tripulado del gigante asiático, el "laboratorio" que alberga en la actualidad a 3 astronautas, es una de las dos únicas estaciones operativas actualmente a nivel global.

29 de abril de 2026 13:59 hs
Trayecto de la Estación Espacial China Tiangong hoy miércoles 29 de abril

Trayecto de la Estación Espacial China Tiangong hoy miércoles 29 de abril

Tras el "bólido" que irrumpió la noche del lunes en el cielo de Uruguay, un nuevo avistaje espacial tendrá lugar este miércoles: el paso de la Estación Espacial China Tiangong.

Operada por la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA) como parte del Programa Espacial Tripulado del gigante asiático, el "laboratorio" que alberga en la actualidad a 3 astronautas, es una de las dos únicas estaciones operativas actualmente a nivel global.

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Estación Espacial China Tiangong

Estación Espacial China Tiangong

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Compuesta por tres módulos, cuenta con una masa de 70 toneladas. Orbita a una altitud de 340 a 450 km (210 a 280 mi) sobre la superficie de la Tierra, sumando un volumen presurizado de 340 m 3 (12 000 ft 3 ).

El primer módulo, el central Tianhe, fue lanzado el 29 de abril de 2021. A esto le siguieron múltiples misiones tripuladas y no tripuladas y la adición de otros dos experimentales : el primero, Wentian, activo el 24 de julio de 2022; y el segundo, Mengtian, lanzado el 31 de octubre de 2022.

¿A qué hora pasará la Estación Espacial China Tiangong sobre el cielo de Uruguay y qué lugar se podrá ver?

Uruguay

El paso de la Estación Espacial China Tiangong no será íntegramente sobre el cielo de Uruguay, sino más bien sobre el de Argentina. Sin embargo, el “laboratorio” tripulado por tres astronautas podrá ser visible "óptimamente" este miércoles 29 desde puntos despejados de Montevideo, a las 18:47 hrs, en dirección sur.

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