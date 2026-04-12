Este año el feriado no laborable del 1° de mayo genera fin de semana largo: cómo se paga en caso de trabajar

El 1° de mayo , que este año cae viernes, se conmemora en Uruguay y en gran parte del mundo el Día Internacional de los Trabajadores , una fecha que recuerda la lucha histórica por los derechos laborales.

El origen de esta jornada se remonta a 1886, en la ciudad estadounidense de Chicago, donde obreros de la fábrica McCormick iniciaron una serie de protestas para reclamar la reducción de la jornada laboral a ocho horas. En ese entonces, las jornadas podían extenderse hasta 14 horas o más.

Las manifestaciones fueron duramente reprimidas por la policía, lo que derivó en varios días de violencia, con muertos y heridos. En medio de ese conflicto se produjo la revuelta de Haymarket, tras la explosión de una bomba durante una protesta.

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Como consecuencia, varios dirigentes sindicales fueron detenidos y condenados, pese a que su culpabilidad nunca fue probada. Estos trabajadores pasaron a ser recordados como los Mártires de Chicago .

Tres años más tarde, en 1889, la Conferencia Internacional de Trabajadores reunida en París estableció el 1° de mayo como jornada de conmemoración internacional, en homenaje a aquellos hechos y a la lucha por los derechos laborales.

Cómo se paga el feriado del 1° de mayo

En Uruguay, el 1° de mayo es un feriado no laborable, lo que implica que los trabajadores perciben su salario habitual aunque no trabajen. En caso de que deban cumplir funciones, corresponde el pago de doble remuneración, según lo establece la normativa vigente.

Además, en términos generales, no existe obligación de trabajar en este tipo de feriados, salvo en actividades donde el servicio no puede detenerse. En esos casos, la convocatoria depende del acuerdo entre empleador y trabajador, con la compensación correspondiente.