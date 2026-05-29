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Dos futbolistas uruguayos formados en Racing se consagraron campeones en una insólita liga de Europa

Racing destacó que los juveniles uruguayos "forman parte del resurgir del histórico" del equipo en el que están, y valoró que el destino al que fueron cedidos "no pudo ser más competitivo"

29 de mayo de 2026 9:46 hs
Mauro Marichal y Anderson Rodríguez, campeones en Austria

Mauro Marichal y Anderson Rodríguez, campeones en Austria

Foto: Racing

El mes de mayo es muy especial en el fútbol de Europa, ya que es cuando la mayoría de sus ligas se definen antes del inicio de su verano. Este año varios uruguayos se consagraron campeones de distintos torneos del viejo continente, como Ronald Araujo de LaLiga de España con el Barcelona o Marcelo Saracchi de la Liga escocesa con el Celtic.

Este jueves, dos jóvenes futbolistas uruguayos se sumaron a la lista de compatriotas campeones en Europa en una competencia poco conocida: la tercera división de Austria.

Se trata de Mauro Marichal y Anderson Rodríguez, dos juveniles de Racing que se encuentran cedidos en el FC Wacker Innsbruck, un club fundado en 1913 que en 2022 bajó a la cuarta categoría del fútbol austríaco por problemas económicos y que en la temporada que viene jugará la 2.Liga, segunda división de ese país, tras asociarse al grupo Red&Gold encabezado por el Bayern Munich.

La Escuelita de Sayago destacó en redes que Marichal y Rodríguez ganaron la Liga y la Copa de Tirol, parte de la Regionaliga West (tercera división), que le otorgó al Wacker un lugar en la segunda categoría del fútbol austríaco.

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El club uruguayo destacó que ambos jugadores "forman parte del resurgir del histórico" del equipo de Austria, y valoró que el destino al que fueron cedidos "no pudo ser más competitivo".

Marichal tiene 18 años y es un zaguero zurdo de 1,94 metros de altura. Fue parte del equipo sub 19 del Cervecero que en 2025 se consagró campeón del Red&Gold Global Trophy, un torneo juvenil que reunió a varias academias del consorcio internacional del Bayern, entre ellas un equipo del propio club alemán. No tuvo tanta participación en la temporada consagratoria del Wacker, con solo un partido disputado.

Rodríguez, en tanto, es un delantero de 19 años y 1,90 metros de altura que llegó a las juveniles de Racing en 2024 desde Tacuarembó, y en 2025 disputó siete partidos en el primer equipo de la Escuelita. Su caso es diferente al de Marichal: el atacante fue transferido al Grasshopper de Suiza (también integrante de Red&Gold) y este club lo cedió al Wacker para esta temporada, en la que anotó cinco goles en 12 partidos.

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