Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Sábado:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Lifestyle / TRADICIÓN

El verdadero motivo por el que se comen ñoquis los 29: de dónde proviene el "ritual de los billetes" bajo el plato

Más allá del relato religioso, existe una explicación sociológica vinculada a las oleadas migratorias europeas de fines del siglo XIX y principios del XX

29 de mayo de 2026 10:05 hs
Ñoquis
Ñoquis

La costumbre de servir ñoquis cada día 29 es un clásico ineludible en Uruguay y la región. El origen de esta tradición responde a una mezcla entre una antigua leyenda religiosa sobre milagros y la realidad económica de los inmigrantes italianos que llegaron al Río de la Plata.

La leyenda de San Pantaleón

La primera explicación se remonta al siglo VIII en la región del Véneto, Italia. Un joven médico llamado Pantaleón peregrinaba por la zona curando enfermos cuando, un 29 de julio, pidió alimento en la casa de unos campesinos humildes.

La familia compartió con él los únicos siete ñoquis que tenían en su mesa. Agradecido por la hospitalidad, el peregrino les anunció que llegarían tiempos de prosperidad y excelentes cosechas.

Más noticias

El cambio de dieta que revierte la edad biológica en cuatro semanas

WhatsApp pirata: cómo activar la función "Mejores Amigos" en cinco pasos

Tras su partida, la familia encontró monedas de oro debajo de los platos, un evento que dio origen al mito de la abundancia y la buena fortuna. Tiempo después, Pantaleón fue canonizado por la Iglesia Católica.

El factor económico de los inmigrantes

Más allá del relato religioso, existe una explicación sociológica vinculada a las oleadas migratorias europeas de fines del siglo XIX y principios del XX. Los italianos que se instalaron en Uruguay y Argentina popularizaron esta receta por su bajo costo.

Al acercarse el final del mes, el dinero escaseaba en los hogares trabajadores. La combinación de papa y harina resultaba la opción más económica y rendidora para alimentar a familias numerosas los días 29, justo antes de cobrar el salario mensual.

El ritual del billete bajo el plato

La fusión de la leyenda de San Pantaleón y la necesidad económica derivó en el ritual que perdura hasta la actualidad. La práctica consiste en colocar dinero debajo del plato de ñoquis para atraer la buena fortuna y garantizar que el sustento no falte en el mes siguiente.

Aunque la historia original mencionaba monedas de oro, en la actualidad se utilizan billetes de curso legal. La creencia popular indica que este dinero debe guardarse en la billetera hasta el próximo día 29 para asegurar la prosperidad económica.

Las más leídas

Fichaje de último minuto en Canal 4 para el Mundial 2026: un histórico se integra al equipo de periodistas

Descuento en camioneta de Orsi: convenio internacional ratificado por Uruguay también regula la aceptación de regalos para "funcionarios electos"

Hacia el fin de las bonificaciones: UTE proyecta nuevos ajustes en el precio de la carga de vehículos eléctricos

Horas antes de que se anuncien los nuevos precios de los combustibles, el sindicato de Ancap ratificó el paro de 24 horas desde este viernes

Temas

ñoquis billetes Uruguay Ai studio

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos