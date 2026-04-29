El tiempo exacto de sueño para prevenir la diabetes, según la ciencia

Un reciente estudio publicado en la revista científica BMJ Open Diabetes Research & Care reveló que dormir exactamente 7 horas y 18 minutos por noche es la medida ideal para prevenir la resistencia a la insulina . Esta condición es el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2.

La investigación analizó los patrones de descanso de miles de personas para comprender cómo la duración del sueño afecta el metabolismo. Los científicos determinaron que existe una relación directa entre las horas de reposo y la capacidad del cuerpo para procesar la glucosa.

El estudio observó que el punto máximo de sensibilidad a la insulina se alcanza al dormir 7,32 horas diarias. Por debajo o por encima de esa cifra exacta, los marcadores metabólicos comienzan a deteriorarse de forma progresiva.

No son 8 horas: el tiempo exacto de sueño para evitar la diabetes

Los investigadores identificaron una curva en forma de "U invertida" al analizar los datos clínicos. Esto significa que aumentar las horas de sueño mejora la respuesta a la insulina, pero solo hasta alcanzar el umbral de las 7 horas y 18 minutos.

Una vez superada esa marca, el exceso de sueño se asoció con una menor tasa de eliminación de glucosa estimada (eGDR). Este indicador médico es clave para evaluar el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas a largo plazo.

El peligro de recuperar horas el fin de semana

El análisis también evaluó la costumbre de compensar la falta de descanso durante los días libres. Los resultados mostraron que el efecto de esta práctica depende estrictamente de cuánto se durmió de lunes a viernes.

Para las personas que descansan menos de 7 horas y 18 minutos en la semana, dormir entre una y dos horas adicionales el fin de semana resultó beneficioso. El estudio constató que este hábito ayuda a contrarrestar los efectos negativos de la privación del sueño.

Sin embargo, para quienes ya alcanzan o superan el tiempo óptimo durante la semana, dormir más horas el sábado y el domingo genera el efecto contrario. En estos casos, el exceso de descanso se vinculó con un mayor riesgo de resistencia a la insulina.

La relación entre el sueño y el metabolismo

La ciencia médica ha demostrado previamente que el síndrome metabólico está estrechamente ligado a la calidad del descanso. Cuando el cuerpo no duerme lo necesario, o lo hace en exceso, se altera la regulación hormonal que controla el azúcar en sangre.

Los autores de la investigación, difundida oficialmente por el BMJ Group, concluyeron que mantener una rutina de sueño constante es más seguro que intentar compensar las horas perdidas.

El informe subraya la necesidad de implementar pautas de salud pública que fomenten un descanso regular. El objetivo principal es evitar las fluctuaciones extremas entre los días laborales y los fines de semana para proteger el sistema metabólico.