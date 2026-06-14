El punto uruguayo de Playa del Carmen: la historia de la pareja que creó la parrillada La Ronda y que espera acercarse a la selección en el Mundial 2026

Es difícil no extrañar cosas como el asado o el mate cuando se está lejos de Uruguay , mucho más cuando hay que emigrar y pasan los años. Sin embargo en Playa del Carmen , donde la selección uruguaya concentrará durante el Mundial 2026 , los uruguayos pueden conectarse un rato con su tierra gracias a la parrillada La Ronda , un lugar que hace la carne a las brasas y que está lleno de frases y cuadros del país.

La Ronda tiene ocho años y fue creada por Lorena y Sergio , una pareja de uruguayos que emigró a México por una oportunidad laboral en 2011 . En una entrevista con Referí, Lorena contó que el primer local de esta parrilla fue montado en la parte de atrás de su casa , y tras mudar su ubicación ahora también están construyendo otro restaurante en Cancún.

Para la mujer y su familia "es un sueño hecho realidad" que la selección haya elegido Playa del Carmen para concentrar durante el Mundial. "No lo podíamos creer. Con todos los lugares en Estados Unidos o México donde se podría haber ido a hospedar la selección uruguaya. Estamos emocionados de tener a la selección cerca", expresó.

Tanto ella como Sergio y sus dos hijos, Valentín y Camilo , esperan poder acercarse en algún momento al plantel celeste , algo que hasta ahora no se ha dado. Solo la delegación y en algunas ocasiones personas autorizadas como la prensa pueden ingresar al hotel Fairmont Mayakoba donde está la selección, y apenas en una práctica se permitió el acceso de algunas personas externas.

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"Nosotros decimos que la esperanza es lo último que se pierde. No hemos podido acceder, y tenemos claro que el acceso está súper complicado, pero estamos haciendo todo lo posible", expresó Lorena, que contó que algunos uruguayos "redactaron una carta con los nombres de todos" y buscan que llegue a las autoridades de la AUF, para ver si pueden tener aunque sea una instancia cerca del combinado.

"Tenemos la ilusión de en algún momento ver una práctica, poder acercarnos, poder verlos pasar. La ilusión sigue ahí, pero está todo muy hermético", lamentó.

La creación de La Ronda y cómo se ideó la caravana de uruguayos que recibió a la selección

IMG_5238 El restaurante uruguayo La Ronda, en el centro de Playa del Carmen Foto: Joaquín Pisa

Tanto Lorena como Sergio (que no pudo estar presente para la entrevista) estaban vinculados al rubro gastronómico en Uruguay, sobre todo Sergio, cuando en 2011 se mudaron a México por una oportunidad de trabajo en esta área. Estuvieron seis años en Ciudad de México, hasta que surgió la posibilidad de mudarse a Playa del Carmen.

"Ciudad de México es precioso, pero muchas veces recorría y sentía que faltaba algo. Y era el agua, que allá salís y lo tenés a dos cuadras. Y acá hay agua", expresó la dueña del restaurante.

En 2018 el lugar en el que trabajaba Sergio cerró y le propusieron mantener su trabajo pero volviendo a Ciudad de México, y la pareja decidió quedarse. Montaron La Ronda, y de a poco fueron ganándose su público mexicano: "Ellos son muy abiertos, y les gusta probar, conocer, y les encanta comer también. Entonces aceptaron súper bien la propuesta".

La empresa con la que trabajaban en la capital mexicana era una "cadena uruguaya", por lo que allí tenían varios vínculos del país, pero cuando llegaron a Playa del Carmen no fue tan fácil encontrar compatriotas. "Al principio nosotros pensábamos que éramos los únicos. Conocimos a alguna que otra pareja, y en 2017 tocó No Te Va Gustar acá en Playa, y cuando fuimos empezaron a aparecer banderas por todos lados, ahí vimos a más gente. Cuando abrimos empezaron a llegar más uruguayos", contó Lorena, oriunda de San Carlos.

La propietaria no tiene claro cuántos uruguayos hay en Playa del Carmen y localidades cercanas como Cancún y Puerto Morelos, ni tampoco tenían una comunidad que realizara actividades. Incluso, relató que un embajador de Uruguay en México se comunicó con algunos de ellos e intentó realizar una actividad para reunir a la gente, pero "fueron poquitos".

"Viste como somos, medio tímidos, pero a nosotros solo nos mueve y nos saca de nuestra zona de confort el fútbol", explicó Lorena, que destacó que la llegada de la selección uruguaya unió a los compatriotas.

Todo fue gracias a una uruguaya residente en Playa que comenzó a organizar un recibimiento para la selección a través de distintos grupos. Al principio no tuvo mucho éxito, pero un par de medios la entrevistaron y la cosa empezó a crecer. Ahora tienen un grupo llamado "Bienvenida Celeste" con más de 80 uruguayos, y muchos de ellos fueron a darle una bienvenida a la delegación nacional cuando llegaron el pasado miércoles.

Se juntaron en las afueras del Aeropuerto de Cancún a las cinco de la madrugada, con un permiso para estar a un costado de la carretera, y cuando vieron pasar a los ómnibus arrancaron la caravana con banderas y bocinazos. No era una caravana extensa, pero sí ruidosa. Siguieron a la selección hasta las afueras del hotel, donde ya no pudieron ingresar.

Aunque no lograron ver a los jugadores, Lorena valoró que la instancia unió a los uruguayos presentes y fue una forma de apoyar a la selección. "Estuvo divertido", sentenció.

Las referencias uruguayas en La Ronda

IMG_5233 (1) Una de las paredes de La Ronda, llena de personajes uruguayos Foto: Joaquín Pisa

La Ronda tenía lugar para 40 personas en sus inicios, pero ahora ya puede albergar a alrededor de 100. Agrandaron el comedor principal, le sumaron un espacio atrás con una parte abierta, y ahora cuentan con segundo piso y terraza.

Todo está repleto de referencias uruguayas: frases en las paredes como "un aplauso para el asador" o "vamo arriba Uruguay", cuadros de personalidades como Jaime Roos, el Canario Luna, Luis Suárez, Eduardo Galeano y Óscar Tabárez, un mural de una cuerda de tambores realizado por una artista, una pared entera dedicada al penal de Sebastián Abreu contra Ghana en Sudáfrica 2010. También hay espacio para alguna referencia argentina, como un cuadro del Indio Solari con dos bandas negras debajo, en homenaje.

El menú, presentado en un diario, incluye distintos cortes de carne, milanesas, chivitos y pastas caseras. Lorena valoró que ni la oferta ni el "concepto" de lo que venden "ha cambiado" en estos años, algo que entiende ayudó a que el lugar esté "afianzado".

Además, cada parte del menú está presentada con algunos párrafos que ayudan a darle un significado en cada comida. En la parte de la parrilla Lorena se dio el gusto de mencionar a su padre, el hombre que le enseñó a hacer asados a Sergio.

Ni Lorena ni Sergio irán a ninguno de los tres partidos de Uruguay, pero su hijo Valentín, de 17 años y nacido en Uruguay, viajará a Guadalajara con una familia amiga para vivir la previa del encuentro y estar cerca del estadio donde la selección enfrentará a España. Es fanático del fútbol en general, y también del fútbol uruguayo, al punto que en su última visita al país en 2025 hizo un tour por varios estadios.

El hijo más chico, Camilo, nacido en México, estaba pegando figuritas del álbum del Mundial en una de las mesas de la parrillada, y contó orgulloso que solo le faltan tres cromos para completar a Uruguay. "Nosotros a veces decimos que somos 'urumex', porque también queremos a México y agradecemos todas las oportunidades que nos ha dado. Pero somos uruguayos y apoyamos a la selección, nuestra raíz es uruguaya. Creo que eso un poco lo han mamado, lo han recibido, y son hinchas celestes", expresó Lorena.