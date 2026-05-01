Israel interceptó flotilla que iba hacia Gaza: iban dos uruguayos y la tripulación fue desembarcada en Creta

El Ejército de Israel interceptó a la Flotilla Global Sumud que iba rumbo hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria , en la que, entre otros activistas, viajaban los uruguayos Daniela Lopes y Jorge Vignolo .

Las autoridades israelíes anunciaron que habían capturado a 175 activistas a bordo de una veintena de barcos . Inicialmente todos iban a ser llevados a Israel, pero se logró un acuerdo con el gobierno de Grecia para que fueran desembarcados en la isla de Creta .

Un día después de la interceptación en el mar Mediterráneo , el hecho fue mencionado en fragmentos de los discursos del acto por el Día de los Trabajadores del PIT-CNT .

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"Debemos denunciar en este acto que dos compañeros uruguayos, Jorge y Daniela, integrantes de la flotilla están siendo secuestrados por el Estado de Israel , junto a 180 personas más y 21 embarcaciones cargadas con ayuda humanitaria", dijo el secretario general de la central sindical José Lorenzo López este viernes 1° de mayo. López también exigió "explicaciones inmediatas" a la Embajada de Israel .

En ese mismo sentido el vicepresidente del PIT-CNT Javier Díaz afirmó que condenan "el genocidio del gobierno de ultraderecha de Israel al pueblo de Palestina" y que exigen "una paz duradera basada en la solución de dos Estados".

"Reclamamos la liberación de nuestros compatriotas que incluyen un representante del PIT-CNT que fue secuestrado por las fuerzas represoras del gobierno de Israel, navegando en la Flotilla Sumud rumbo a la Franja de Gaza con el objetivo de abrir un corredor humanitario", añadió el dirigente sindical.

La Cancillería de la República está "siguiendo de cerca la situación de la Flotilla Global Sumud" y además mantiene "un diálogo directo desde el primer día con representantes del PIT-CNT y organizaciones sociales que están en contacto con integrantes uruguayos de la flotilla". La cartera también está en coordinación interna con las embajadas de Israel y Grecia.

"La información oficial recibida indica que casi la totalidad de la tripulación de la flotilla ha sido desembarcada en la isla de Creta. Asimismo, la Unidad de Gestión de Urgencias de la Cancillería griega ha informado a nuestros representantes en aquel país, que la totalidad de los tripulantes se encuentran siendo trasladados al hospital de la capital de Creta a efectos de realizar una evaluación del estado de salud", explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Netanyahu calificó de "total éxito" la operación y fue respaldado por Trump

0016984944.webp Donald Trump y Benjamin Netanyahu AFP

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, por su parte, calificó la interceptación de "total éxito" y describió a los participantes como "partidarios" del grupo terrorista Hamás.

El gobierno de Donald Trump respaldó a Israel y criticó a los aliados europeos de Estados Unidos, desde cuyos territorios zarparon los barcos, de apoyar "esta inútil maniobra política".

"Estados Unidos estudiará el uso de las herramientas disponibles para imponer consecuencias a quienes presten apoyo a esta flotilla pro-Hamás y respalda las acciones legales de nuestros aliados en su contra", dijo el portavoz de la diplomacia estadounidense, Tommy Pigott, en una declaración.