Concurso de acreedores de empresas vinculadas a Portfolio Capital: plazo para verificar créditos vence el 18 de setiembre

Para los acreedores de Berrutti & Argenti S.A., Oro Rojo S.A. y Reina Vaca S.A. –empresas vinculadas a Portfolio Capital – vence el jueves 18 de setiembre el plazo para verificar créditos en el marco de los respectivos procesos concursales .

La verificación es un paso esencial para que los acreedores puedan ejercer sus derechos dentro del concurso. Quienes presenten su documentación fuera de término deberán abonar un costo adicional que puede evitarse cumpliendo con el plazo establecido.

Consultada por El Observador, la abogada Andrea Ramírez , quien lidera el departamento de litigios de Bragard Abogados y es especialista en materia concursal , explicó que “la verificación en tiempo y forma permite a los acreedores preservar sus derechos sin costos innecesarios".

"Por eso recomendamos iniciar el proceso cuanto antes y con la documentación completa ”, agregó Ramírez.

La Justicia había decretado en julio el concurso de acreedores para empresas vinculadas al último “fondo ganadero” que dejó de pagar a sus inversores.

El pasivo que presenta la empresa dirigida por Alejandro Berrutti está estimado en unos US$ 16 millones y debe a alrededor de 400 damnificados. A su vez, estos inversores pusieron su dinero en la modalidad de accionistas.