"Nos vamos pensando qué más podemos hacer como Estado", dijo Negro tras el caso del hombre que se arrojó al arroyo con sus hijos

El ministro del Interior, Carlos Negro , y una delegación de la cartera fueron hasta la ciudad de Mercedes en medio de la conmoción por el caso en que un padre secuestró a sus dos hijos de la casa de su expareja y terminó arrojándose con ellos a un arroyo en el departamento de Río Negro .

"De acá nos vamos pensando qué más podemos hacer como Estado ante estos hechos", dijo Negro en rueda de prensa este viernes. El caso estremeció a toda la comunidad local e incluso ocasionó protestas frente a Torre Ejecutiva .

El padre, un joven de 28 años, se llevó a sus hijos de 2 y 6 años de la casa de su madre , los subió a su auto y terminó arrojándose con ellos al arroyo Don Esteban , departamento de Río Negro. Los cuerpos de los tres fueron encontrados este viernes .

"Vinimos esta tarde a manifestar nuestra solidaridad, el dolor y compartir la preocupación del ministerio", dijo Negro este viernes. "Estos hechos nos interpelan como sociedad, como Estado, como instituciones y nos hace pensar que todo lo que podamos hacer no es suficiente ", agregó.

Andrés Morosini, padre que secuestró a sus hijos a la fuerza de la casa de su expareja Andrés Morosini, el padre que secuestró a sus hijos a la fuerza de la casa de su expareja Facebook

"Con lo que tenemos que quedarnos es con la preocupación de qué podemos hacer entre todos para que esto nunca más pueda ocurrir", añadió Negro y contó que este "no es el momento de planificar, es de reflexionar y pensar en lo ocurrido".

A su vez, el ministro resaltó el trabajo de la Policía. "El personal policial trabajó durante muchas horas con frío y hambre, pero siempre anteponiendo el cumplimiento del deber para dar con el paradero de estos dos niños", agregó.

Este mismo viernes en una conferencia de prensa, jerarcas de la Policía de Soriano informaron que cuando recibieron la denuncia, el hombre ya no estaba en el departamento.

"La Policía Nacional dejó todo el esfuerzo para llegar a un resultado que por supuesto no fue el que deseamos", sentenció el ministro del Interior.

Andrés Morosini, el padre que secuestró a sus hijos y que luego se ahogó con ellos en un arroyo, había sido denunciado por violencia doméstica y tenía prohibición de acercamiento a su expareja, Micaela Ramos.