Dólar
Compra 38,90 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Nacional / PASAPORTES

Institución de Derechos Humanos insta a Estado uruguayo a "garantizar derechos" por vuelta atrás en pasaportes

Uruguay había emitido una nueva documentación para contemplar a los ciudadanos legales, pero dio marcha atrás por advertencias de otros países

4 de septiembre 2025 - 16:34hs
Sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH)

Sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH)

Foto de: INDDHH

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) instó al Estado uruguayo a "garantizar derechos" debido a la emisión de los viejos pasaportes, luego que las impresiones que se habían empezado a realizar en abril trajeran la advertencia de países como Alemania, Francia y Japón.

El Estado había empezado a emitir documentación que incluían el país de ciudadanía en el documento y no el de nacimiento. En julio se comunicó que se volvería a la vieja impresión, debido a un posible no ingreso a los países mencionados.

El organismo "confía en que el Estado uruguayo continuará avanzando en una revisión normativa y procedimental que, lejos de implicar retrocesos, fortalezca las garantías para todas las personas ciudadanas, en pie de igualdad".

Más noticias
se reviso y se corrige: orsi afirmo que respalda a lubetkin cada vez mas, ante pedidos de renuncia por los pasaportes
PASAPORTES

"Se revisó y se corrige": Orsi afirmó que respalda a Lubetkin "cada vez más", ante pedidos de renuncia por los pasaportes

Gulnor y su pasaporte nuevo que ahora da marcha atrás
CANCILLERÍA

Gobierno uruguayo avisó a los países de los cambios en los pasaportes después de haber entregado el primer documento oficial

A su vez, el Inddhh recordó que "ha trabajado de forma sostenida, junto con organizaciones de la sociedad civil" en estos reclamos con el apoyo de organizaciones internacionales.

"En el informe del Grupo de Trabajo sobre Ciudadanía Legal y Nacionalidad, presentado en abril de 2025 en la sede de la Inddhh, se recomendó modificar la información consignada en el campo 'nacionalidad' de los pasaportes, como una medida necesaria para garantizar la libertad de movimiento de las personas con ciudadanía legal en Uruguay", agregan en un comunicado.

Tras la polémica de un posible no ingreso a otros países, Uruguay dio marcha atrás después de la impresión de 17.000 pasaportes. Las personas con nueva documentación pueden tramitar sin costo volver al documento anterior.

"La Inddhh recuerda que Uruguay ha asumido compromisos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluyen la adecuación de su normativa a los estándares internacionales en la materia y la eliminación de todo obstáculo que impida el ejercicio pleno de los derechos", añade el organismo.

"La libertad de circulación y la igualdad ante la ley son derechos fundamentales. Ninguna persona con ciudadanía legal puede ser discriminada ni ver restringido su acceso a documentación adecuada. La distinción entre ciudadanía legal y natural no puede, en ningún caso, derivar en un trato desigual ni afectar el goce de derechos", sentencia el documento.

El canciller de la República, Mario Lubetkin, defendió los cambios en la normativa diciendo que era algo que había iniciado la anterior gestión y que fue bien recibido por organismos internacionales. Sin embargo, el gobierno terminó dando marcha atrás y parte de la oposición pidió la renuncia del ministro.

Temas:

Institución Derechos Humanos Estado Pasaporte Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Andrés Morosini, el padre que secuestró a sus hijos a la fuerza de la casa de su expareja
SORIANO

Quién es Andrés Morosini, el jockey de 28 años de Soriano que secuestró a sus hijos y al que su expareja había denunciado por violencia

Necesito ayuda, me estoy muriendo: el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano
SE FUGÓ EN AUTO

"Necesito ayuda, me estoy muriendo": el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano

Foster Gillett
RAMPLA JUNIORS

"Cuatro pillos le robaron la plata" a Foster Gillett en Rampla Juniors: la fuerte denuncia que hizo Humberto Grondona sobre la situación de la SAD picapiedra

Trabajaba en una empresa en la que tenía un buen sueldo y hacía lo que me gustaba, pero sentía que era el momento de tirarme al agua: la historia del emprendedor Diego Mazzone
URUGUAY EMPRENDEDOR

"Trabajaba en una empresa en la que tenía un buen sueldo y hacía lo que me gustaba, pero sentía que era el momento de tirarme al agua": la historia del emprendedor Diego Mazzone

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos