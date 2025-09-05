La Policía logró sacar el auto de Andrés Morosini, el hombre que se tiró a un arroyo junto a sus dos hijos, tras secuestrarlos

Auto Andrés Morosini, el hombre que secuestró y mató a sus dos hijos en Soriano Captura Subrayado

La Policía logró sacar, con un tractor, el auto BYD rojo con el que Andrés Morosini circuló varias horas luego de secuestrar a sus dos hijos de 2 y 6 años. El hombre ingresó a la casa de su expareja, la madre de los menores, y se los llevó a la fuerza.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Desde las 7:00 de este viernes, efectivos policiales con buzos de la Armada trabajaron en las profundidades del arroyo Don Esteban, luego de que encontraran indicios de que el auto había ingresado al agua.

En principio, los buzos vieron los tres cuerpos en el interior del vehículo y los sacaron del agua. Las tareas continuaron para poder retirar el auto del lugar.

La fiscal que está a cargo del caso, Paola Goyeni, declaró a Telemundo (Canal 12) que “se hizo todo” lo que estuvo al alcance de las autoridades. “Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance. Todo lo que fue posible, en coordinación constante con la Policía”, añadió.

Morosini se llevó a los dos menores el miércoles y desde entonces la Policía lanzó una intensa búsqueda, por aire y por tierra. Tras recibir el indicio de las huellas, que daban la pauta de que el auto había ingresado al interior del arroyo, se pidió apoyo a la Armada y se siguieron con las tareas por tierra.