Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
algo de nubes
Sábado:
Mín 
Máx  11°

Siguenos en:

/ Nacional / SORIANO

La Policía logró sacar el auto de Andrés Morosini, el hombre que se tiró a un arroyo junto a sus dos hijos, tras secuestrarlos

El BYD rojo dejó huellas sobre el arroyo Don Esteban, lo que le dio la pauta a las autoridades de que estaba debajo del agua

5 de septiembre 2025 - 14:22hs
Auto Andrés Morosini, el hombre que secuestró y mató a sus dos hijos en Soriano

Auto Andrés Morosini, el hombre que secuestró y mató a sus dos hijos en Soriano

Captura Subrayado

La Policía logró sacar, con un tractor, el auto BYD rojo con el que Andrés Morosini circuló varias horas luego de secuestrar a sus dos hijos de 2 y 6 años. El hombre ingresó a la casa de su expareja, la madre de los menores, y se los llevó a la fuerza.

Desde las 7:00 de este viernes, efectivos policiales con buzos de la Armada trabajaron en las profundidades del arroyo Don Esteban, luego de que encontraran indicios de que el auto había ingresado al agua.

En principio, los buzos vieron los tres cuerpos en el interior del vehículo y los sacaron del agua. Las tareas continuaron para poder retirar el auto del lugar.

Más noticias
encontraron los cuerpos de andres morosini y sus dos hijos: estaban sumergidos en el arroyo don esteban junto al auto con el que los secuestro
RÍO NEGRO

Encontraron los cuerpos de Andrés Morosini y sus dos hijos: estaban sumergidos en el arroyo Don Esteban junto al auto con el que los secuestró

yamandu orsi suspendio sus actividades publicas por la tragedia de soriano: tenia previsto estar en la inauguracion de la expo rural del prado
LUTO

Yamandú Orsi suspendió sus actividades públicas por la tragedia de Soriano: tenía previsto estar en la inauguración de la Expo Rural del Prado

La fiscal que está a cargo del caso, Paola Goyeni, declaró a Telemundo (Canal 12) que “se hizo todo” lo que estuvo al alcance de las autoridades. “Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance. Todo lo que fue posible, en coordinación constante con la Policía”, añadió.

Morosini se llevó a los dos menores el miércoles y desde entonces la Policía lanzó una intensa búsqueda, por aire y por tierra. Tras recibir el indicio de las huellas, que daban la pauta de que el auto había ingresado al interior del arroyo, se pidió apoyo a la Armada y se siguieron con las tareas por tierra.

Temas:

Andrés Morosini auto hijos

Seguí leyendo

Las más leídas

Encontraron los cuerpos de Andrés Morosini y sus dos hijos: estaban sumergidos en el arroyo Don Esteban junto al auto con el que los secuestró
RÍO NEGRO

Encontraron los cuerpos de Andrés Morosini y sus dos hijos: estaban sumergidos en el arroyo Don Esteban junto al auto con el que los secuestró

Giorgian de Arrascaeta
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay subió al tercer lugar y le pelea el segundo puesto a Brasil

Andrés Morosini, el padre que secuestró a sus hijos a la fuerza de la casa de su expareja
SORIANO

Quién era Andrés Morosini, el jockey de 28 años de Soriano que secuestró y asesinó a sus hijos y al que su expareja había denunciado por violencia

Meteorólogo pronosticó la llegada de verano adelantado después del invierno más frío de los últimos 30 años en Uruguay
VERANO ADELANTADO

Meteorólogo pronosticó la llegada de "verano adelantado" después del "invierno más frío de los últimos 30 años" en Uruguay

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos