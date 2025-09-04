Dólar
Compra 38,90 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Mundo / BÚSQUEDA

Policías y buzos buscan el auto de Andrés Morosini, quien secuestró a sus hijos, en el arroyo Don Esteban en Río Negro

Este miércoles Andrés Morosini, un hombre de 28 años, entró sin autorización a la casa de su expareja, la amenazó y luego se llevó a sus dos hijos en un auto BYD rojo

4 de septiembre 2025 - 17:05hs
Andrés Morosini, el hombre que secuestró a sus dos hijos en Soriano

Andrés Morosini, el hombre que secuestró a sus dos hijos en Soriano

Facebook
Policía continúa la búsqueda de los menores raptados

Policía continúa la búsqueda de los menores raptados

Foto: Leonardo Carreño

La Policía se mantiene en la búsqueda de los niños de 2 y 6 años que fueron secuestrados por su padre en Soriano. Entre varios puntos que están investigados, los oficiales revisan la zona cercana al arroyo Don Estaban, en el departamento de Río Negro, según confirmaron fuentes policiales a El Observador. Las huellas en el lugar indican de que un auto, con similares características al de Andrés Morosini, habría ingresado al agua.

Morosini, un hombre de 28 años que había sido denunciado por violencia doméstica por su expareja, entró sin autorización miércoles a la casa de la mujer, la amenazó y luego se llevó a los menores en un auto BYD rojo.

Tras el secuestro, la familia de los niños radicó una denuncia en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de la Zona I de Soriano.

Más noticias
necesito ayuda, me estoy muriendo: el desesperado pedido de la madre de los ninos raptados por su expareja en soriano
SE FUGÓ EN AUTO

"Necesito ayuda, me estoy muriendo": el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano

El sistema de la Alerta AMBER nació en Estados Unidos a finales de la década de 1990
SISTEMA

Secuestro de dos niños en Soriano por parte de su padre: ¿debería haberse activado la alerta Amber por desapariciones?

Desde ese instante, la Policía a nivel nacional se encuentra investigando su paradero, sin poder localizarlo por el momento.

La búsqueda se desarrolla en varios puntos del país, entre ellos, la zona cercana al arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58,400 de la ruta 20, en el departamento de Río Negro. Las fuentes aseguraron que, hasta el momento, todo sigue igual dado que no encontraron elementos que puedan indicar que los menores y su padre estén muertos.

Los jerarcas policiales de Soriano tienen la sospecha de que Morosini tenía preparada la ruta de huida.

El Ministerio del Interior dispuso de equipos de la Guardia Republicana, Policía Caminera y la Dirección de Aviación con el fin de cubrir cielo y tierra en la búsqueda.

La madre de los menores, Micaela Ramos, publicó un video en sus redes sociales pidiendo ayuda a la gente.

"Por favor gente, estoy desesperada", comenzó diciendo la madre. Ramos relató que la Policía le dijo que Morosini "pasó el peaje de Mercedes", fue visto "en (Nuevo) Berlín" y en la ruta de "Tres Bocas (en el sur de Soriano)".

También contó que recurrió a dos videntes: el primero le marcó que "están debajo de un puente", y la segunda le avisó que "estaban cerca del agua".

"Necesito ayuda, me estoy muriendo. Gente con linternas, cazadores, gente que ande en el campo y se pueda movilizar", cerró la mujer.

Temas:

buzos Río Negro hijos Soriano búsqueda padre policía

Seguí leyendo

Las más leídas

Andrés Morosini, el padre que secuestró a sus hijos a la fuerza de la casa de su expareja
SORIANO

Quién es Andrés Morosini, el jockey de 28 años de Soriano que secuestró a sus hijos y al que su expareja había denunciado por violencia

Necesito ayuda, me estoy muriendo: el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano
SE FUGÓ EN AUTO

"Necesito ayuda, me estoy muriendo": el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano

Foster Gillett
RAMPLA JUNIORS

"Cuatro pillos le robaron la plata" a Foster Gillett en Rampla Juniors: la fuerte denuncia que hizo Humberto Grondona sobre la situación de la SAD picapiedra

Trabajaba en una empresa en la que tenía un buen sueldo y hacía lo que me gustaba, pero sentía que era el momento de tirarme al agua: la historia del emprendedor Diego Mazzone
URUGUAY EMPRENDEDOR

"Trabajaba en una empresa en la que tenía un buen sueldo y hacía lo que me gustaba, pero sentía que era el momento de tirarme al agua": la historia del emprendedor Diego Mazzone

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos