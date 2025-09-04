Dólar
/ Nacional / VERANO ADELANTADO

Meteorólogo pronosticó la llegada de "verano adelantado" después del "invierno más frío de los últimos 30 años" en Uruguay

El mismo especialista también pronosticó que en las madrugadas del sábado y domingo "vuelven las temperaturas por debajo de cero grado"

4 de septiembre 2025 - 20:08hs
20250131 Playa, calor, verano, sombrilla, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó la llegada de "un verano adelantado" después de este invierno, el que aseguró que fue el "más frío de los últimos 30 años", en línea con lo que ya había dicho Mario Bidegain.

"Todavía el invierno no quiere irse. El invierno se va a ir, pero va a dar paso prácticamente a un verano adelantado", dijo Cisneros en Subrayado de Canal 10.

Según Cisneros, "a fin de mes es muy probable que ya tengamos temperaturas elevadas", dijo sobre las previsiones de setiembre.

Pero para esto todavía faltan días y algunos de ellos serán con "mucho frío". "La próxima madrugada será una jornada que va estar con muy bajas temperaturas", añadió sobre el próximo viernes.

En la madrugada del sábado y del domingo "vuelven las temperaturas por debajo de cero grado" y "el lunes tenemos lluvias", según el meteorólogo. El planteo de Cisneros es coincidente con el del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para el fin de semana.

Para el viernes, el cielo estará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y "posibles chaparrones costeros". Las temperaturas en el área metropolitana van desde los 6 °C a los 12 °C, según Inumet.

El sábado, el clima continuará "muy frío", con temperaturas que rondarán los 0 °C de mínimas. Los cielos permanecerán nubosos, con nieblas y neblinas materiales. Prevén heladas meteorológicas en varios puntos del país y las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 3 °C a los 14 °C.

Ya para el domingo, el tiempo se mantendrá "frío" con un "leve ascenso" en las temperaturas. Desde Inumet esperan una "alta" probabilidad de precipitaciones en la zona norte del país. Mientras que las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 4 °C a los 15 °C. Este mal clima se extenderá al resto del territorio el lunes, según el organismo.

