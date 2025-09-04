Dólar
Compra 38,90 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
muy nuboso
Viernes:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 4 de setiembre

En Montevideo y Área Metropolitana habrá vientos del suroeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras, según Inumet

4 de septiembre 2025 - 7:17hs
20250625 Frio, viento, invierno, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 4 de setiembre un día con temperaturas frescas y condiciones de cielo algo nuboso a nuboso en varias regiones del país. El viento será moderado, con rachas de hasta 50 km/h, especialmente en las zonas costeras.

Montevideo y Área Metropolitana

La mañana comenzará con temperaturas cercanas a los 7°C, alcanzando los 11°C por la tarde. Se esperan períodos de cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del suroeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras. Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá mayormente nuboso, con algunos períodos de algo nuboso y probables chaparrones. La temperatura descenderá a medida que avance el día, con vientos del sur que oscilarán entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y vientos variables en períodos de calma.

Este

En el Este, las temperaturas matutinas comenzarán en torno a los 4°C, llegando a los 16°C por la tarde. El cielo estará algo nuboso y nuboso, con posibles chaparrones costeros y neblinas. Los vientos del suroeste serán intensos en la mañana, con rachas de hasta 50 km/h, y disminuirán en intensidad durante la tarde y noche, con vientos del sur y suroeste de 10 a 30 km/h, y rachas de 40 a 50 km/h en la zona costera.

Más noticias
Archivo
CLIMA

Inumet actualizó la alerta amarilla por tormentas fuertes: mirá las localidades afectadas

algo nublado y clima templado
TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 3 de setiembre

Oeste

La mañana en el Oeste comenzará con temperaturas de 3°C, alcanzando los 13°C por la tarde. Se espera cielo algo nuboso y nuboso durante el día, con vientos del sur entre 20 y 40 km/h, y rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras. En la tarde y noche, el descenso de temperatura será notable, con vientos del sur de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Se podrán registrar algunas neblinas a medida que avance el día.

Norte

En el Norte, el día comenzará con 5°C por la mañana, subiendo hasta los 17°C en la tarde. Se anticipan condiciones de cielo algo nuboso y nuboso, con posibilidad de precipitaciones aisladas. El viento soplará del sur entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde y noche, las temperaturas descenderán y el viento se moderará a entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Temas:

Inumet Uruguay Montevideo Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

El ómnibus articulado de Cutcsa que se lanzó en 2006 y que duró menos de dos años
CIUDAD

Los ómnibus articulados que ya circularon por 18 de Julio y por qué fracasó la iniciativa: "No estaban dadas las condiciones"

Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío: meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay
TIEMPO

"Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío": meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay

Neymar 
BRASIL

Sorpresa mundial: un empresario brasileño le deja a Neymar una herencia de US$ 1.000 millones

Tragedia en Villa Española: incendio terminó con dos adultos y cinco niños muertos
TRAGEDIA

Tragedia en Villa Española: incendio terminó con dos adultos y cinco niños muertos

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos