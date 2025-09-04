Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 4 de setiembre

Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 4 de setiembre un día con temperaturas frescas y condiciones de cielo algo nuboso a nuboso en varias regiones del país. El viento será moderado, con rachas de hasta 50 km/h, especialmente en las zonas costeras.

Montevideo y Área Metropolitana La mañana comenzará con temperaturas cercanas a los 7°C, alcanzando los 11°C por la tarde. Se esperan períodos de cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del suroeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras. Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá mayormente nuboso, con algunos períodos de algo nuboso y probables chaparrones. La temperatura descenderá a medida que avance el día, con vientos del sur que oscilarán entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y vientos variables en períodos de calma.

Este En el Este, las temperaturas matutinas comenzarán en torno a los 4°C, llegando a los 16°C por la tarde. El cielo estará algo nuboso y nuboso, con posibles chaparrones costeros y neblinas. Los vientos del suroeste serán intensos en la mañana, con rachas de hasta 50 km/h, y disminuirán en intensidad durante la tarde y noche, con vientos del sur y suroeste de 10 a 30 km/h, y rachas de 40 a 50 km/h en la zona costera.

Oeste La mañana en el Oeste comenzará con temperaturas de 3°C, alcanzando los 13°C por la tarde. Se espera cielo algo nuboso y nuboso durante el día, con vientos del sur entre 20 y 40 km/h, y rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras. En la tarde y noche, el descenso de temperatura será notable, con vientos del sur de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Se podrán registrar algunas neblinas a medida que avance el día.

Norte En el Norte, el día comenzará con 5°C por la mañana, subiendo hasta los 17°C en la tarde. Se anticipan condiciones de cielo algo nuboso y nuboso, con posibilidad de precipitaciones aisladas. El viento soplará del sur entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde y noche, las temperaturas descenderán y el viento se moderará a entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.