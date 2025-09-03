Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
llovizna ligera
Jueves:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Inumet actualizó su doble alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes: más de medio país afectado

En las zonas afectadas se podrán ver una "intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos y rachas de vientos muy fuertes"

3 de septiembre 2025 - 9:54hs
(Archivo)

(Archivo)

Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó su doble alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes, que afectan a distintos departamentos del centro y norte del país.

Meteorología explicó que la alerta meteorológica responde a un "frente estacionario" asociado a una "masa de aire húmeda e inestable" que afecta el país generando tormentas, algunas "puntualmente fuertes".

En tal sentido, Inumet advierte que en las zonas registradas se podrá registrar "intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos muy fuertes".

Más noticias
algo nublado y clima templado
TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 3 de setiembre

Lluvias intensas y tormentas eléctricas.
CLIMA

Aviso especial de Inumet por tormentas "fuertes y puntualmente severas" desde esta tarde: las zonas afectadas

La alerta, que comenzó cerca de las 03:00 de la madrugada de este miércoles, se actualizará a las 12:00 o ante "cambios significativos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1963210769513722174&partner=&hide_thread=false

Localidades afectadas por la alerta naranja de Inumet

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.

Cerro Largo : Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, La Pedrera, Melo, Plácido Rosas, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno : Blanquillo, La Paloma y Las Palmas.

Paysandú : Tambores.

Rivera : Las Flores y Minas de Corrales.

Salto : Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó : Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres : Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar y Vergara.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Artigas : Topador.

Cerro Largo : Getulio Vargas, Isidoro Noblía, Lago Merín, Las Cañas, Poblado Uruguay y Río Branco.

Durazno : Aguas Buenas y San Jorge.

Florida : Cerro Chato.

Paysandú : Beisso, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro : Algorta, General Borges, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

Rivera : Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Masoller, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

Rocha : Cebollati.

Salto : Salto, Sarandí de Arapey y Termas del Daymán.

Tacuarembó : Paso de los Toros y Rincón del Bonete.Treinta y Tres : Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Treinta y Tres y Villa Sara.

Temas:

Inumet alerta naranja tormentas fuertes

Seguí leyendo

Las más leídas

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para descenso brusco de temperaturas
FRÍO

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para "descenso brusco" de temperaturas

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h
INVESTIGACIÓN

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h

Gonzalo Carneiro de Nacional
NACIONAL

Pase a Peñarol, peleas y malos tratos con el DT: los rumores sobre Gonzalo Carneiro que Sebastián Eguren negó y la aclaración de lo que pasó con el delantero de Nacional

Hinchas de Uruguay con bandera de Marcelo Bielsa
ELIMINATORIAS

AUF regala entradas para el partido Uruguay vs Perú; mirá cuántos boletos se han vendido para el último partido de la selección en el Centenario por las Eliminatorias

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos