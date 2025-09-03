Inumet actualizó su doble alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes: más de medio país afectado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1963210769513722174&partner=&hide_thread=false
Localidades afectadas por la alerta naranja de Inumet
Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.
Cerro Largo : Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, La Pedrera, Melo, Plácido Rosas, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.
Durazno : Blanquillo, La Paloma y Las Palmas.
Paysandú : Tambores.
Rivera : Las Flores y Minas de Corrales.
Salto : Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Saucedo y Termas del Arapey.
Tacuarembó : Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Treinta y Tres : Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar y Vergara.
Localidades afectadas por la alerta amarilla
Artigas : Topador.
Cerro Largo : Getulio Vargas, Isidoro Noblía, Lago Merín, Las Cañas, Poblado Uruguay y Río Branco.
Durazno : Aguas Buenas y San Jorge.
Florida : Cerro Chato.
Paysandú : Beisso, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
Río Negro : Algorta, General Borges, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.
Rivera : Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Masoller, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.
Rocha : Cebollati.
Salto : Salto, Sarandí de Arapey y Termas del Daymán.
Tacuarembó : Paso de los Toros y Rincón del Bonete.Treinta y Tres : Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Treinta y Tres y Villa Sara.