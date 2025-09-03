Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / MIRÁ EL VIDEO

Lionel Messi sorprendió a todos en su visita al teatro para ver Rocky, la obra de Nico Vázquez; mirá el video

Lionel Messi fue el invitado sorpresa a la obra de teatro Rocky de Nico Vázquez en Buenos Aires y le dedicó unas palabras en el escenario

3 de septiembre 2025 - 8:56hs

Lionel Messi fue la gran sorpresa en la noche del martes en Buenos Aires luego de presenciar la obra de teatro llamada Rocky, protagonizada por su amigo Nico Vázquez, quién atravesó tiempos complicados últimamente tras la separación con su pareja Gimena Accardi.

El futbolista fue ovacionado a la salida del teatro Lola Membrives junto al protagonista de la obra, mientras la gente lo alentaba al grito de: "Dale, campeón". Lo mismo sucedió cuando, al finalizar la obra, Messi apareció en el escenario y le dedicó unas palabras a Nico con el micrófono y a la gente presente.

A pocos días del duelo del jueves 4 de septiembre frente a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Leo se hizo un lugar en su agenda para poder asistir a la obra de su amigo. Cabe recordar que más temprano, este mismo martes, bajo un clima inestable, fresco y con algunas lluvias, el equipo practicó bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

Messi y Nico Vázquez
Lionel Messi ya está en Argentina
"Gracias por estar acá. Decime qué te pareció que es importante. Y yo me muero. Que me hables vos, que me des una devolución vos... Siempre yo te doy una devolución de los partidos, ‘cómo viste el mediocampo’", le dijo Nico a Messi en el escenario, a lo que el astro argentino respondió.

"La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí, como vos dijiste, esta es una noche muy, muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario", narró y mientras el público aplaudía confesó "estoy nervioso".

"Te lo había prometido que iba a venir, tenía que venir. Por suerte pude venir, pude disfrutarlo, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y, bueno, estar al lado tuyo, al lado de todos, para mí es lo más importante", agregó Leo y por último señaló: "Me hiciste disfrutar, la pasamos muy, muy bien y fue un placer haber podido estar presente, haber compartido esta noche con todos ustedes. Muchas gracias".

