La formación que perfila Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela con la última vez de Lionel Messi jugando en Argentina por Eliminatorias

La selección Argentina recibe este jueves a Venezuela por la penúltima fecha de Eliminatorias Sudamericanas , en lo que puede ser el último partido oficial de Lionel Messi jugando en su país, y Lionel Scaloni perfila una formación en base a la lista definitiva de convocados con algunas novedades.

El entrenador dio de baja a dos futbolistas de la lista preliminar y la AFA publicó los 29 citados que concentrarán en el predio de Ezeiza durante esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Como novedad, Scaloni desafectó a Facundo Medina, Ángel Correa y Valentín Barco , lo que se suma a la ausencia de Enzo Fernández por suspensión.

En la nómina final, se mantuvieron los dos futbolistas que fueron llamados a la albiceleste por primera vez: el delantero José Manuel López , de Palmeiras que atraviesa un excelente presente, y el mediocampista de Porto Alan Varela, ex jugador de Boca Juniors .

Luego de dejar atrás sus molestias físicas y de caer en la final de la Leagues Cup con Inter Miami , Lionel Messi ya se encuentra en Buenos Aires para lo que será, como dijo el propio jugador, su último partido por Eliminatorias Sudamericanas en suelo argentino, y será en el Monumental cuando enfrente a Venezuela el jueves 4 de setiembre.

"Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan", expresó Messi semanas atrás.

Tras la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas en la presente fecha FIFA, el elenco de Lionel Scaloni jugará dos encuentros amistosos en octubre, ambos en los Estados Unidos.

La siguiente oportunidad para que Messi vista la camiseta de la selección argentina de forma oficial será para la Finalissima contra España. El torneo que reúne a los campeones de la Copa América y la Eurocopa tiene fecha para la fecha FIFA de marzo de 2026 (23 de marzo al 31 de marzo). Vale recordar que resta definir la fecha y la sede para que se ponga en disputa el título.

El posible once de Lionel Scaloni para recibir a Venezuela

Teniendo en cuenta la lista de convocados y las informaciones, Scaloni ya piensa en el equipo titular. Cabe destacar que los primeros jugadores llegaron el lunes por la tarde y tuvieron un breve entrenamiento, a la espera de que se vayan sumando el resto de los futbolistas convocados.

Argentina's coach Lionel Scaloni gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Paraguay and Argentina at the Ueno Defensores del Chaco stadium in Asuncion on November 14, 2024. Daniel Duarte / AFP Lionel Scaloni en el partido Paraguay vs Argentina Foto: AFP

En cuanto a las promesas y a los futbolistas más jóvenes que ya tienen un gran presente, se aprecia a Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y Valentín Carboni quienes además repiten convocatoria en la selección mayor.

El posible once de Scaloni sería el de gala: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Thiago Almada y Julián Álvarez.