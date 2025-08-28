Lionel Scaloni confirmó la lista de la selección argentina para las Eliminatorias: mirá las sorpresas y las bajas

La Selección Argentina de Lionel Scaloni hizo oficial este jueves la lista definitiva de 29 jugadores para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas , donde la Albiceleste se enfrentará a Ecuador y Venezuela , con algunas novedades y ausencias en la misma.

El entrenador dio de baja a dos futbolistas de la lista preliminar y la AFA publicó los 29 citados que concentrarán en el predio de Ezeiza durante esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Como novedad, Scaloni desafectó a Facundo Medina y Ángel Correa , sumado a la ausencia de Enzo Fernández por suspensión.

En la nómina final, se mantuvieron los dos futbolistas que fueron llamados a la Albiceleste por primera vez: el delantero José Manuel López , del Palmeiras que atraviesa un excelente presente, y el mediocampista del Porto Alan Varela, ex jugador de Boca Juniors.

Luego de dejar atrás sus molestias físicas y de sumar minutos con el Inter Miami, Lionel Messi integra la lista de convocados de Lionel Scaloni, en lo que será, como dijo el propio jugador, su último partido por Eliminatorias Sudamericanas en suelo argentino, y será en el Monumental cuando enfrente a Venezuela el jueves 4 de septiembre.

También se destaca el regreso de Marcos Acuña, quien no fue llamado en las últimas citaciones por el cuerpo técnico. El lateral izquierdo de River Plate, junto a su compañero Gonzalo Montiel, y Leandro Paredes, quien volvió a Boca Juniors tras más de una década, son los únicos tres futbolistas del fútbol argentino que estarán en la selección Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1961069760356942297&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas pic.twitter.com/CMMDzT19C6 — Selección Argentina (@Argentina) August 28, 2025

En cuanto a las promesas y a los futbolistas más jóvenes que ya tienen un gran presente, se aprecia a Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y Valentín Carboni quienes además repiten convocatoria en la selección mayor.

Después del triunfo ante Chile por 1-0 y la igualdad contra el combinado cafetero en el Monumental, los campeones del mundo lideran las Eliminatorias con 35 puntos y en el segundo lugar está la Ecuador de Sebastián Beccacece y Brasil con 25 unidades.

Uruguay y Paraguay suman 24, mientras que Colombia se quedó con 22. La lucha por el puesto para el Repechaje está que arde con Venezuela en el 7° puesto (18), seguido de Bolivia con 17. Perú con 12 y Chile (10) cierran las posiciones de las Eliminatorias mundialistas.