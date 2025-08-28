Sorteo UEFA Champions League: definido el camino de Real Madrid de Federico Valverde, Atlético de Madrid y Barcelona

El trofeo de la Liga de Campeones en el Allianz Arena de Múnich

Se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League , con el nuevo formato que ya se implementó la temporada pasada sin la fase de grupos, y Real Madrid de Federico Valverde y Franco Mastantuono tendrá un calendario complicado, al igual que Atlético de Madrid .

El equipo de Xabi Alonso se enfrentará a Manchester City, Juventus y Liverpool , entre otros equipos, en la primera fase de la UEFA Champions League 2025-2026, según el sorteo celebrado este jueves en el Foro Grimaldi de Mónaco.

El conjunto blanco recibirá a Manchester City (ING), Juventus (ITA), Marsella (FRA) y Mónaco (FRA), y visitará a Liverpool (ING), Benfica (POR), Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ) .

Esta etapa inicial con el formato de fase de liga , incluirá ocho jornadas, que se disputarán entre el 16 de setiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del 9 al 24 jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final.

Atlético de Madrid y un camino complicado

Por el lado del equipo de José maría Giménez dirigido por Diego "Cholo" Simeone, eliminado en los octavos de final ante Real Madrid la última temporada, también tendrá las cosas algo complicadas: el cuadro rojiblanco jugará de local ante Inter (ITA), Eintracht Frankfurt (GER), Bodo Glimt (NOR) y Union SG (BEL), y visitará a Liverpool (ING), Arsenal (ING), PSV Eindhoven (NED) y Galatasaray (TUR).

El gran desafío que tiene Josema Giménez y compañía son los compromisos que le toca afrontar de visitante ante dos grandes ingleses como Liverpool y Arsenal, y jugar en Anfield y el Emirates Stadium. Además, la visita al estadio de Galatasaray no es nada sencilla.

Barcelona con dos partidazos, pero el camino más allanado

Por último, el equipo culé tendrá las primeras dos jornadas complicadas, pero en líneas generales el resto del fixture es accesible, aunque deberá visitar el St. James Park de Newcastle.

Barcelona jugará de local ante PSG (FRA), el último campeón, Eintracht Frankfurt (GER), Olympiacos (GRE) y Copenhague (DIN) y visitará a Chelsea (ING), Brujas (BEL), Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING).