Real Oviedo vs Real Madrid EN VIVO: ya juegan el segundo tiempo y Federico Valverde quiere otra victoria por LaLiga de España

Federico Valverde vuelve a ser titular en la mitad de la cancha de Real Madrid que este domingo visita a Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga de España, luego de haberle ganado con lo mínimo, 1-0, en su debut el pasado martes a Osasuna como locales, con un penal de Kylian Mbappé. El argentino Franco Mastantuono será titular por primera vez.

El encuentro comenzó con todo por parte de ambos. Fue rara la combinación de Real Madrid, que jugó con pantalón y medias oscuras.

A los 2 minutos, el arquero de Oviedo salvó a su equipo tras un gran remate de Rodrygo.

Sobre los 8', Federico Valverde metió un buen pase para Kylian Mbappé, pero justo cuando el francés fue a definir, se la quitaron.

El uruguayo apareció de nuevo a los 21'., pateando de afuera y el arquero rival hizo un esfuerzo para quedarse con la pelota.

El argentino Franco Mastantuono se mostró en todo momento muy activo en ofensiva.

Tras una muy buena jugada, con toques de primera ante una defensa muy numerosa, Arda Guler tuvo la apertura, pero un rebote en un rival mandó el balón al córner.

Y un minuto después, a los 36', un toque de Guler para Mbappé llevó al 1-0 para Real Madrid.