Real Oviedo vs Real Madrid EN VIVO: ya juegan el segundo tiempo y Federico Valverde quiere otra victoria por LaLiga de España

Federico Valverde vuelve a ser titular en la mitad de la cancha de Real Madrid que este domingo visita a Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga de España, luego de haberle ganado con lo mínimo, 1-0, en su debut el pasado martes a Osasuna como locales, con un penal de Kylian Mbappé. El argentino Franco Mastantuono será titular por primera vez.
