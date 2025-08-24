Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Real Oviedo vs Real Madrid EN VIVO: ya juegan el segundo tiempo y Federico Valverde quiere otra victoria por LaLiga de España

Seguí aquí EN VIVO el partido entre Real Oviedo vs Real Madrid con Federico Valverde y Franco Mastantuono titulares, los merengues van por otra victoria en LaLiga de España

24 de agosto 2025 - 17:36hs
El mediocampista argentino de Real Madrid Franco Mastantuono cae ante dos rivales durante el partido de LaLiga que enfrenta a Real Oviedo

El mediocampista argentino de Real Madrid Franco Mastantuono cae ante dos rivales durante el partido de LaLiga que enfrenta a Real Oviedo

FOTO: EFE
Gerard Martin y Federico Valverde

Gerard Martin y Federico Valverde

Foto: Josep Lago / AFP

EN VIVO

    Federico Valverde vuelve a ser titular en la mitad de la cancha de Real Madrid que este domingo visita a Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga de España, luego de haberle ganado con lo mínimo, 1-0, en su debut el pasado martes a Osasuna como locales, con un penal de Kylian Mbappé. El argentino Franco Mastantuono será titular por primera vez.

    Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

    Embed

    El partido

    El encuentro comenzó con todo por parte de ambos. Fue rara la combinación de Real Madrid, que jugó con pantalón y medias oscuras.

    A los 2 minutos, el arquero de Oviedo salvó a su equipo tras un gran remate de Rodrygo.

    Sobre los 8', Federico Valverde metió un buen pase para Kylian Mbappé, pero justo cuando el francés fue a definir, se la quitaron.

    El uruguayo apareció de nuevo a los 21'., pateando de afuera y el arquero rival hizo un esfuerzo para quedarse con la pelota.

    El argentino Franco Mastantuono se mostró en todo momento muy activo en ofensiva.

    Tras una muy buena jugada, con toques de primera ante una defensa muy numerosa, Arda Guler tuvo la apertura, pero un rebote en un rival mandó el balón al córner.

    Y un minuto después, a los 36', un toque de Guler para Mbappé llevó al 1-0 para Real Madrid.

    Las más leídas

    Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura
    CLAUSURA

    Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Nacional ante Boston River

    Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club
    FÚTBOL INTERNACIONAL

    La complicación que puede tener Darwin Núñez con la decisión del gobierno de Arabia Saudita, tras su llegada Al-Hilal

    Baltasar Barcia de Boston River ante la marca de Juan Pablo Patiño de Nacional por el Torneo Clausura
    CLAUSURA

    Nacional 0-0 Boston River: el tricolor no mejoró y sin evolucionar, no pudo ante un rival que le jugó de igual a igual por el Torneo Clausura

    Pablo Peirano, técnico de Nacional
    NACIONAL

    "Para Nacional esto es perder dos puntos": la frase de Pablo Peirano y lo que sucederá con su ciclo en el club

    Temas:

    Federico Valverde real madrid Franco Mastantuono Real Oviedo LaLiga de España

    Seguí leyendo

    Más noticias de Referí

    Te Puede Interesar

    Más noticias de Argentina

    Más noticias de España

    Más noticias de Estados Unidos