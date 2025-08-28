El entrenamiento de Nahitan Nández junto a su pareja mientras se prepara para el debut en la liga saudí y la convocatoria de Marcelo Bielsa a la selección uruguaya

Nahitan Nández entrenó junto a su pareja mientras se prepara para el debut en la liga

El futbolista uruguayo Nahitan Nández se prepara para el debut en la liga saudí , donde juega en Al Qadsiah , y compartió una foto de su entrenamiento personal junto a su pareja, la italiana Sara Pilloni.

En la imagen se los ve a ambos en un gimnasio , mientras el defensa hace el gesto de la victoria con sus dedos.

Nández se apronta para el comienzo de la Liga Profesional Saudi, en la que Al Qadsiah debutará de local ante Al Namja este sábado a la hora 15:00.

El equipo, que es dirigido por el español Míchel González y cuyo capitán es el exjugador del Real Madrid Nacho Fernández, realizó a fines de julio y principios de agosto una concentración de 15 días en los campos de La Nucía Football Center, en España.

En las instalaciones alicantinas, Míchel ha preparado la próxima temporada de la Saudí Pro League. Durante su pretemporada en La Nucía, ha jugado dos partidos amistosos, uno ante el Levante UD (0-0) en el Estadi Olímpic Camilo Cano y otro ante el Sevilla (2-2) en el Sánchez Pizjuán en el Trofeo Homenaje a Antonio Puerta.

Nández espera la convocatoria de la selección uruguaya

Nahitan Nández también está a la espera de la convocatoria de la selección uruguaya, para el cierre de las Eliminatorias.

El lateral está suspendido, al igual que Ronald Araujo, para el primer partido ante Perú el próximo jueves 4 de setiembre a las 20:30 horas en el Estadio Centenario, pero podrá estar para el duelo ante Chile el día 9 en Santiago.

Esos serán los dos últimos partidos del clasificatorio.