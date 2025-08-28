A una semana para Uruguay vs Perú, José María Giménez sigue de baja en Atlético y se complica su presencia en la selección uruguaya, al igual que otro jugador celeste

El zaguero uruguayo José María Giménez sigue de baja en Atlético de Madrid y tiene muy complicada su presencia en los próximos partidos de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa por Eliminatorias, que comenzarán la semana próxima.

La celeste recibirá a Perú el próximo jueves 4 de setiembre a las 20:30 horas en el Estadio Centenari o y luego viajará a Chile para jugar el día 9 en Santiago. Esos serán los dos últimos partidos del clasificatorio.

Este jueves se informó que Diego Simeone, el DT de Atlético tiene la baja de José María Giménez y de Alex Baena, quien llegó al club desde Villarreal en este período de pases.

El central uruguayo no ha jugado desde el pasado 20 de junio, cuando sufrió una lesión muscular en el partido de la segunda jornada del Mundial de Clubes ante el Seattle Sounders.

Tanto Baena como Giménez fueron la ausencias de la penúltima sesión antes de la visita de este sábado a Alavés en la tercera jornada de LaLiga, a la que el Atlético llega con sólo un punto de seis posibles, tras la derrota con el Espanyol (2-1) y el empate con el Elche (1-1), el pasado sábado en el Metropolitano.

Además de Giménez, en el cuerpo técnico de la selección uruguaya están atentos a la evolución de Maximiliano Araújo, quien se lesionó el pasado 8 de agosto y no juega desde entonces por un problema muscular.

Fuentes de la celeste indicaron a Referí que siguen día a día cómo avanza el extremo izquierdo de Sporting de Portugal.

El probable equipo de Atlético de Madrid

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, siguió este jueves con sus pruebas del once para el partido del próximo sábado contra el Alavés, en las que recurrió a Clement Lenglet como central zurdo, trasladó a David Hancko al lateral izquierdo y relegó a la suplencia a Matteo Ruggeri.

Es la única variación que se plantea el técnico para la visita a Mendizorroza, en la que se medirá a su compatriota, Eduardo 'Chacho' Coudet, según los ensayos tácticos de esta semana, en el que las otras posiciones parecen muy definidas, con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, en el lateral derecho; Robin Le Normand, como central; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Thiago Almada, en el centro del campo; y Alexander Sorloth y Julián Alvarez, en la delantera.

Hancko también es fijo en el once, previsiblemente con una nueva demarcación en el Atlético como lateral izquierdo (ha jugado de central zurdo todos los amistosos y las dos primeras jornadas de LaLiga), aunque actúa ahí habitualmente en la selección eslovaca, con lo que Ruggeri, el titular en ese puesto hasta ahora, empezaría como suplente.

En ese movimiento, entra en el once Clement Lenglet, pieza esencial el pasado curso para Simeone durante la racha de 15 victorias consecutivas lograda entre finales de octubre y principios de enero, pero que no ha disputado ningún minuto este curso en competición por el gran nivel de Hancko, su competencia en el perfil izquierdo del centro de la zaga.

La pasada temporada, Lenglet fue titular en 34 de los 41 partidos que estuvo disponible para Simeone desde su debut el 6 de octubre de 2024 contra la Real Sociedad en adelante, cuando se convirtió en prácticamente un fijo en el esquema del técnico argentino.

Aún sin Álex Baena, lesionado, Sorloth continuará en el ataque junto a Julián Alvarez, al igual que lo hará Thiago Almada en la banda izquierda, con Pablo Barrios y Cardoso por el medio y Giuliano Simeone por el extremo derecho.

Todos repiten en la alineación del último partido con el Elche, al igual que el portero Jan Oblak, el lateral derecho Marcos Llorente y el central Robin Le Normand, además de Hancko.

Con base en EFE