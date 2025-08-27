Diego Aguirre dio su opinión sobre la posibilidad de que Ignacio Sosa deje Peñarol y actualizó el estado sanitario de Leonardo Fernández

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre destacó el debut de varios juveniles en el triunfo de su equipo ante Río Negro de San José en la primera ronda de la Copa AUF Uruguay. Además de analizar el encuentro, el DT aurinegro se pronunció sobre la situación de Ignacio Sosa, que es pretendido por Red Bull Bragantino, y habló sobre los jugadores lesionados del plantel, incluido su figura, Leonardo Fernández.

"Jugamos bastante bien y l e pudimos dar oportunidad a varios pibes que están empujando que es lo más rescatable", expresó el entrenador aurunegro.

En tal sentido, Lorenzo Couture jugó por primera vez como titular tras entrar en el Torneo Clausura ante Boston River, debutó Brandon Álvarez que fue titular y en el segundo tiempo ingresaron el lateral Kevin Rodríguez y el volante Julio Daguer .

"No demasiadas conclusiones, teníamos que superar al rival, lo hicimos, hoy pudieron tener varios su primer partido en Peñarol que es lindo para su futuro", remarcó el DT.

"A Matías (Arezo) le vino muy bien el partido, cumplimos con la obligación de ganar, hay que darle importancia a esta copa porque Peñarol nunca la ganó", agregó.

"Me alegró mucho por el golazo de Lea (Umpiérrez), está trabajando muy bien", manifestó.

"Muy lindo el piso del estadio nos sentimos muy a gusto, fue una linda experiencia venir acá", dijo Aguirre destacando el trabajo sobre el campo de juego del Casto Martínez Laguarda.

Sobre la posibilidad de que Sosa emigre en el actual período de pases, Aguirre afirmó: "Hay intención de un equipo de llevárselo, pero me parece que va a quedar más para fin de año eso".

Sobre Gastón Silva, que jugó como lateral izquierdo y mostró dificultades cuando lo encaró Enzo Cabrera, dijo: "Cumplió de buena forma, fue un partido sin sobresaltos".

Consultado sobre la evolución de Leo Fernández, lesionado en la rodilla en el partido de ida contra Racing de Avellaneda, en octavos de final de Copa Libertadores, afirmó: "Seguramente va a estar, está entrenando ya prácticamente normal". Peñarol jugará el domingo a la hora 18.00 contra Racing en el Parque Viera, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

La situación de Alejo Cruz, en cambio, es diferente. Llegó en este período de pases pero enseguida se lesionó y aún no pudo debutar: "Precisa unos días más", dijo.

Finalmente contó cómo está Eduardo Darias, que se recupera tras una operación de ligamentos de rodilla: "Capaz que le quedan un par de meses, hay que esperarlo tranquilo, lo extrañamos, pero hay que darle tiempo".