Corinthians, rival de Peñarol en Copa Libertadores, no gana hace un mes y tiene a su DT Dorival Junior en duda: "Sé cómo volver a casa"

Peñarol ya conoce los rivales a los que se enfrentará en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 . El sorteo del torneo, realizado este jueves, lo emparejó en el Grupo E junto a Corinthians de Brasil, Independiente Santa Fe de Colombia y Platense de Argentina.

Como campeón de la Copa de Brasil de 2025 , con figuras de renombre internacional como Memphis Depay y Jesse Lingard y como equipo de la fuerte liga de su país, Corinthians es a priori el rival más complicado para el carbonero . Sin embargo, el Timao vive un mal momento deportivo, y su DT Dorival Júnior está contra las cuerdas .

Corinthians, que a principio de años obtuvo la Supercopa Brasileña , no gana hace un mes , desde el pasado 19 de febrero, cuando venció 1-0 a Athletico Paranaense por la segunda fecha del Brasileirao . De ahí en más, empató cuatro partidos y perdió dos.

Este jueves, poco después del sorteo de la Libertadores, el equipo de San Pablo empató 0-0 con Chapecoense en la octava fecha de la liga brasileña, resultado que dejó en duda la continuidad de Dorival.

La cifra astronómica que percibe mensualmente Memphis Depay en Corinthians, rival de Peñarol en la Copa Libertadores, y la deuda del club con él por US$ 7.600.000

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: Nacional con un grupo accesible y Peñarol con uno más complicado

Tras el partido, el entrenador brasileño fue consultado sobre si seguirá en el cargo. "Estoy aquí dando lo mejor de mí, esforzándome al máximo. Desde el momento en que la directiva considere oportuno un cambio, sé cómo volver a casa", respondió en principio el técnico.

Dorival reiteró que está "muy tranquilo" ya que está "dando lo mejor" al Corinthians, como hizo "el año pasado", cuando el equipo obtuvo la Copa de Brasil.

"Las exigencias también eran muy altas. Aun sabiendo que no teníamos fichajes, que teníamos 12 jugadores en el departamento médico, las exigencias eran las mismas. Al final, celebraron, ¿no?", continuó el exentrenador de la selección brasileña.

Por esto, el técnico del Timao remarcó que "lo importante es cómo terminamos, no cómo empezamos los campeonatos". "No soy tonto, sé cómo hacerlo y sé cómo llegar hasta ahí. Creo que ya he demostrado, en varias ocasiones, a mucha gente que sé cómo llegar a los finales de las competiciones", sentenció.