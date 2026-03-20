Los antecedentes de Peñarol contra sus rivales en la Copa Libertadores: la sorpresa contra Corinthians en la Sudamericana 2021 y un curioso cruce con Platense

Este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, con Nacional y Peñarol como los únicos representantes uruguayos. Mientras que al tricolor le tocó una fase que hizo a su vicepresidente, Flavio Perchman, festejar , al carbonero la suerte le deparó un grupo que no alegró a su DT Diego Aguirre .

Peñarol se enfrentará en el Grupo E de la copa a Corinthians de Brasil, Independiente Santa Fe de Colombia y Platense de Argentina. El primero es el campeón de la última Copa de Brasil , mientras que los otros dos ganaron las ligas de sus respectivos países en el primer semestre de 2025.

"Si te dejaran elegir sería distinto el grupo, pero hay que aceptar los sorteos y hacerlos buenos" , aseguró Diego Aguirre en una rueda de prensa realizada luego del sorteo en Asunción, al que concurrió.

El carbonero, que según Aguirre ve como una buena copa "salir campeón" , tiene antecedentes contra los tres rivales de su grupo, aunque por competencias oficiales solo se cruzó con Corinthians .

Diego Aguirre tras el sorteo de la Copa Libertadores: el deseo de un grupo "distinto" y el objetivo de Peñarol de "salir campeón"

El análisis de los rivales de Peñarol en la Copa Libertadores: Depay y Lingard en Corinthians, un rival argentino y otro colombiano

Los antecedentes de Peñarol contra Corinthians

Peñarol y Corinthians se enfrentaron en nueve oportunidades, cuatro de ellas por torneos internacionales oficiales de Conmebol.

Según 1891.uy, web de estadística de Peñarol, el primer cruce entre uruguayos y brasileños ocurrió el 24 de julio de 1952 por la Copa Río, un torneo amistoso jugado en el Pacaembú de San Pablo. Corinthians ganó 2-1. Alcides Ghiggia convirtió el tanto del carbonero, que sufrió la expulsión de Joel Romero y Óscar Miguez.

De acuerdo a la página aurinegra, el partido de vuelta de ese cruce no se disputó debido a que Peñarol no se presentó, ya que por distintos "sucesos" ocurridos en la ida pidió "jugar en otra sede" y no le aceptaron el pedido.

En 1955 volvieron a enfrentarse por un torneo amistoso en el Pacaembú (empate 2-2), y recién volvieron a verse las caras en 1970, por primera vez en el Estadio Centenario (empate 0-0). En 1972 jugaron por única vez en un país neutral, España, en un amistoso disputado en Badajoz por el Trofeo Ibérico que terminó 3-1 a favor de los brasileños.

La primera victoria carbonera ante el equipo de San Pablo se registró en 1982, en un amistoso disputado en el Centenario que terminó 3-2.

En 1998 los equipos se enfrentaron por primera vez en una competencia oficial. Fue en la fase de grupos de la Copa Mercosur, y los resultados no favorecieron al carbonero: empataron 1-1 en el Pacaembú (gol de Marcelo de Souza), pero Corinthians le ganó en el Centenario 2-0. Luego ambos quedaron eliminados en esa fase.

En 2021 se volvieron a cruzar, esta vez por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En este caso Peñarol sorprendió y se llevó los dos cruces: ganó 2-0 en el Neo Química Arena de San Pablo (goles de Giovanni González y David Terans) y luego goleó 4-0 en el Campeón del Siglo con un triplete de Agustín Álvarez Martínez y otro tanto de Agustín Canobbio.

fb66912a966cec161d50b4217887bbeab9e6a023.webp Luan de Corinthians ante Terans de Peñarol, Sudamericana 2021 EFE/ Alexandre Schneider POOL

El carbonero llegó hasta las semifinales de ese torneo, donde fue eliminado por el campeón Athletico Paranaense.

En total, el carbonero y el timao se enfrentaron en nueve ocasiones, con tres victorias por lado y tres empates. 1891.uy contabiliza el abandono del partido de 1952 como victoria de Corinthians.

Un único cruce con Independiente Santa Fe

Peñarol e Independiente Santa Fe solo se enfrentaron una vez en la historia. Fue el 13 de mayo de 1971, en un amistoso disputado en el Estadio El Campín de Bogotá que terminó 1-1. Raúl Castronovo anotó el único tanto carbonero.

El curioso antecedente con Platense

Peñarol y Platense se cruzaron en dos oportunidades, ambos partidos amistosos.

El primero fue en 1930 en la vieja cancha de Los Pocitos de Peñarol, hoy desaparecida, con victoria 4-3 para Platense. Pablo Terevinto anotó dos goles para Peñarol y Antonio Sacco sumó el restante.

Según la web 1891, Lorenzo Fernández, referente carbonero de aquel entonces, "remató un penal deliberadamente afuera" sobre el final del encuentro para luego cederle el trofeo en disputa a Platense.

Carboneros y calamares volvieron a enfrentarse en 1938, esta vez en el Centenario, con victoria de los uruguayos por 4-2. Francisco Palermo, Sebastián Guzmán, Aníbal Traverso y Héctor Magliano fueron los autores de los tantos del aurinegro.