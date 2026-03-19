El análisis de los rivales de Nacional en la Copa Libertadores: un grupo que invita a olvidar el fracaso del año pasado

Nacional fue favorecido por el sorteo de la Copa Libertadores al evitar a rivales argentinos y brasileños, lo cual ilusiona sus chances de poder superar la fase de grupos tras el estruendoso fracaso del año pasado donde terminó último y ni siquiera clasificó como tercero para jugar Copa Sudamericana.

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Los tricolores, cabezas de serie, evitaron a rivales brasileños y argentinos y quedaron emparejados con Universitario de Deportes de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia .

Campeón de las últimas tres temporadas del fútbol de Perú, Universitario de Deportes será el rival más encumbrado que tendrá Nacional en el grupo.

Se trata de un equipo que fue vicecampeón en 1972 y que ha participado en 35 ocasiones del certamen.

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: Nacional con un grupo accesible y Peñarol con uno más complicado

Nacional perdió 31 de los últimos 45 puntos que disputó en el Franzini donde este viernes visitará a Defensor Sporting

En 2023 y 2025 fue campeón bajo el comando de Jorge Fossati. Actualmente es dirigido por el español Javier Rabanal.

El el plantel hay varios jugadores extranjeros: el golero suplente es chileno, Miguel Vargas, en defensa está el experimentado ecuatoriano José Carabalí, los argentinos Matías Di Benedetto, Cain Fara, Martín Pérez, Lisandro Alzugaray y Héctor Fértoli, el paraguayo William Riveros, el brasileño Miguel Silveira y el senegalés Seikou Gassama, quien se recupera de una distensión muscular.

El golero titular es Diego Romero y hay varios futbolistas con experiencia en la selección de Perú como Aldo Corzo, Jairo Concha, Edison Flores y Andy Polo.

En el torneo peruano está tercero a tres puntos de los líderes Los Chankas y Alianza Lima.

Coquimbo Unido, el mejor campeón de Chile

HC041X4W4AATW_2 Alejandro Azócar Foto: @coquimbounido

Coquimbo Unido se clasificó a la Copa como campeón del fútbol chileno el año pasado y esta será su segunda participación tras jugar el torneo en 1992.

Diego Sánchez es el golero, el uruguayo Manuel Fernández, ex Racing de extensa carrera en el fútbol chileno es uno de los líderes defensivos, y los otros extranjeros son los argentinos Elvis Hernández, Alejandro Camargo, Rodrigo Holgado, Dylan Glaby, Guido Vadalá, Nicolás Johansen y el experimentado Lucas Pratto. También está el paraguayo Luis Riveros y algunos chilenos con trayectoria como Juan Francisco Cornejo y Cristian Zavala quien hizo la pretemporada con Colo Colo y jugó en Uruguay la Serie Río de la Plata.

No arrancó bien la temporada actual a nivel local porque está en el 11° puesto, aunque a seis puntos del líder.

El año pasado, con Esteban González como DT, ganó 75 de los 90 puntos que disputó y solo perdió un partido en la temporada. El DT emigró a Querétaro y ahora el club es dirigido por Hernán Caputto.

Deportes Tolima con Neto Volpi de golero

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Se clasificó a la ronda 2 de la Copa Libertadores como el primer ubicado de la tabla de reclasificación del torneo colombiano.

Ahí superó a Deportivo Táchira de Álvaro Recoba con un 1-0 de local, una derrota por el mismo resultado y una tanda de penales donde el elenco venezolano no anotó.

En segunda ronda perdió de local con O'Higgins 1-0 pero se recuperó en la revancha ganando 2-0 de visitante.

Está sexto en el torneo local 2026 tras 11 fechas jugadas.

El entrenador es Lucas González quien cuenta con un solo extranjero en el plantel, el golero brasileño Neto Volpi quien atajó en Peñarol en 2023.

Sus principales goleadores son el volante Juan Pablo Torres y los delanteros Kelvin Florez y Adrián Parra.