Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional perdió 31 de los últimos 45 puntos que disputó en el Franzini donde este viernes visitará a Defensor Sporting

El estadio Franzini representa todo un escollo para Nacional que perdió el 69% de los puntos que disputó en sus últimos 15 partidos en ese feudo en el que enfrentó a seis equipos diferentes

19 de marzo de 2026 18:09 hs
Facundo Mallo y Camilo Cándido, Torneo Apertura 2022

Facundo Mallo y Camilo Cándido, Torneo Apertura 2022

Camilo dos Santos

Jugar en el estadio Luis Franzini siempre representa para Nacional una salida de riesgo. En ese feudo jugará este viernes contra el local Defensor Sporting desde la hora 21.30 por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Los números indican que en sus últimos 15 partidos jugados en el Franzini, Nacional dejó 31 puntos sobre el camino. Sí, 31 sobre un total de 45, lo que equivale a un 69%.

A esta complicación se suma el hecho de que Jadson Viera no podrá contar con Sebastián Coates (desgarrado), Juan de Dios Pintado (distensión muscular), Maximiliano Silvera (desgarrado) ni Maximiliano Gómez (suspendido).

El equipo, según lo que paró Viera en la semana, arrancará con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Mauricio Vera, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi; Nicolás López y Gonzalo Carneiro.

De figura de Nacional a no jugar en Fluminense: el DT de Julián Millán explicó por qué el colombiano todavía no debutó en Brasil

Sin Maxi Gómez ni Maxi Silvera, el probable equipo de Nacional que Jadson Viera trabaja para visitar a Defensor Sporting este viernes

Las últimas 15 visitantes de Nacional al estadio Luis Franzini

Además de jugar 10 veces como visitante ante Defensor Sporting, por el Campeonato Uruguayo (desde el año pasado denominada Liga AUF Uruguaya), Nacional jugó en ese feudo contra Rentistas, Montevideo City Torque, Miramar Misiones, Cerro y River Plate. Contra este último fijó ese escenario el año pasado por no poder utilizar el Gran Parque Central por refacciones al campo de juego.

Torneo Rival Goles
Clausura 2016 Rentistas 0-2 Matías Mier 2
Uruguayo Especial 2016 Defensor Sporting 2-3 Nicolás Olivera, Maximiliano Gómez, Matías Zunino; Santiago Romero 2
Apertura 2017 Defensor Sporting 2-3 Gonzalo Bueno 2, Maximiliano Gómez; Sebastián Fernández, Brian Lozano
Clausura 2018 Defensor Sporting 0-2 Matías Santos, Álvaro Navarro
Clausura 2019 Defensor Sporting 1-2 Mauricio Gómez 2; Felipe Carballo
Clausura 2020 1-1 con Defensor Sporting Álvaro Navarro; Gonzalo Bergessio
Apertura 2021 Montevideo City Torque 0-3 Lucas Rodríguez Trezza, Bautista Cejas, Franco Pizzichillo
Apertura 2022 Nacional 2-0 a Defensor Sporting Emmanuel Gigliotti, Camilo Cándido
Intermedio 2022 Nacional 1-0 a Defensor Sporting Juan Ignacio Ramírez
Apertura 2023 2-2 con Defensor Sporting C. Cándido en contra, Leandro Barcia; Franco Fagúndez, Juan Ignacio Ramírez
Apertura 2024 3-3 con Defensor Sporting Octavio Rivero, Brian Mansilla, Anderson Duarte; Mauricio Pereyra, Gonzalo Carneiro, Federico Santander
Apertura 2024 2-1 a Miramar Misiones Gonzalo Carneiro, Federico Santander; Alexander Machado
Intermedio 2024 Cerro 0-3 Santiago Ramírez, Nahuel Petillo, Nicolás González
Apertura 2024 3-3 con River Plate Nicolás López 2, Lucas Villalba; Juan Cruz De los Santos, Inti López, Cristian Almeida
Clausura 2025 1-1 con Defensor Sporting José Álvarez; Nicolás López

Más derrotas que triunfos en el Franzini

Nacional jugó por primera vez en el feudo de Defensor (desde 1989 Defensor Sporting) el 30 de abril de 1966 ganando 2-1 en partido amistoso bajo la conducción de Julio Maceiras. Se impuso con goles de Marco Antonio García y Pedro Álvarez contra uno de Leonardo Hernández.

Contando amistosos y partidos oficiales contra los violetas y otros equipos, Nacional jugó 69 partidos en el Franzini con 22 triunfos, 21 empates y 26 derrotas con un balance negativo de goles: 102 a favor y 108 en contra.

Balance negativo contra Defensor Sporting

Por todo concepto, Nacional jugó 42 partidos contra Defensor en el Franzini con un balance negativo: 12 triunfos, 12 empates y 15 derrotas con 58 goles a favor y 60 en contra.

Números en rojo contra Defensor Sporting por el Campeonato Uruguayo

Si se toman en cuenta solamente los antecedentes por el Campeonato Uruguayo, Nacional y Defensor Sporting jugaron 31 veces en el estadio Luis Franzini con solamente ocho triunfos para los tricolores, 10 empates y 13 victorias para los dueños de casa.

El balance de goles es favorable para Defensor con 49 goles a favor y 45 para Nacional.

Las más leídas

"Salió notable": Nahuel Herrera fue operado en Madrid y comienza su recuperación para volver a las canchas; mirá para cuándo estará a la orden en Peñarol

En asamblea con masiva participación, la Mutual aprobó el acuerdo por derechos de imagen con la AUF y creó un Fondo de Retiro para futbolistas que dejen la práctica del deporte

El cambio en el arco de Peñarol que prepara Diego Aguirre y a qué se debe el plan del entrenador carbonero

Diego Aguirre habló del "incidente" entre jugadores de Peñarol, recordó el "grave" lío de Martinuccio y Pato Sosa, y dijo que "es bueno que pasen ese tipo de cosas"

Temas

Nacional Defensor Sporting Estadio Luis Franzini}

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos