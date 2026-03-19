Renovó con Nacional y viajó con Marcelo Bielsa: el juvenil tricolor que extendió su contrato y será sparring de la selección uruguaya en la gira por Europa

Nacional anunció en las últimas horas la renovación y extensión de contrato de una de sus joyas juveniles, quien este viernes viajó con la delegación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa rumbo a Europa para los amistosos ante Inglaterra y Argelia.

Se trata de Luciano González , volante tricolor que este año ya sumó minutos en Primera y que será uno de los sparrings de Bielsa en la gira celeste.

Los albos comunicaron ese miércoles que el juvenil extendió su contrato hasta diciembre de 2028.

El futbolista nacido el 7 de marzo de 2008 cumplió los 18 años recientemente y en el pasado verano fue uno de los jugadores que utilizó Jadson Viera en la Copa de la Liga AUF.

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González jugó tres partidos por esa competencia, con tres empates, en los que fue titular y disputó todos los minutos.

20260113 Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF

En setiembre de 2024 había firmado su primer contrato profesional con Nacional. "Feliz de firmar mi primer contrato profesional con el club del cual soy hincha y amo. Gracias a los que fueron parte, en especial a mi madre que gracias a ella hoy estoy donde estoy. ¡Ojalá sea el primero de muchos!", expresó en ese momento.

El año pasado había estado en la lista de buena fe de los tricolores la Copa Libertadores.

Sparring de Marcelo Bielsa

Tras renovar su contrato con Nacional este miércoles, Luciano González viajó este jueves junto a Marcelo Bielsa y el staff celeste, entre ellos Fernando Muslera, rumbo a Europa para estar a la orden del seleccionador en los trabajos que realice para los partidos ante Inglaterra, del próximo viernes 27 en Wembley, y ante Argelina, el 31 en Turín, Italia.

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El juvenil ya sabe lo que es trabajar con el entrenador rosarino, quien lo llevó como sparring a Malasia en octubre del año pasado, cuando la celeste jugó ante República Dominicana y Uzbekistán.

Luciano González como sparring de Marcelo Bielsa Luciano González como sparring de Marcelo Bielsa

En noviembre también volvió a estar a las órdenes de Bielsa y la selección mayor como sparring para los amistosos ante México y Estados Unidos.

Luciano González como sparring de Marcelo Bielsa Luciano González como sparring de Marcelo Bielsa

En 2025 también formó parte de la selección uruguaya sub 18 y disputó el Sudamericano sub 17 en el que la celeste no logró el pasaje al Mundial.