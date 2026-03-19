Así fue el regreso de Fernando Muslera al Complejo de la AUF, a casi cuatro años de su último partido con la selección uruguaya

Y un día regresó. Fernando Muslera , a sus 39 años, volvió al Complejo Uruguay Celeste, al ser convocado por primera por Marcelo Bielsa para la selección uruguaya , para formar parte del plantel en los próximos amistosos ante Inglaterra y Argelia.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

A tres meses del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el histórico golero vuelve al combinado y se perfila para estar en su quinta cita mundialista, con lo que batiría el récord de uruguayo con más presencias en el torneo de la Copa del Mundo.

Este jueves por la mañana, minutos después de las 08:00, Muslera ingresó al predio de la AUF para volver a la selección y sumarse al ciclo Bielsa.

La vuelta de Muslera a la selección uruguaya

La vuelta de Muslera a la selección uruguaya

Vestido todo de negro, aunque con zapatillas blancas, lentes de sol, y con sus bolsos y valija, el golero de Estudiantes de La Plata llegó al Complejo Celeste.

Fernando Muslera volvió al Complejo Celeste y viaja junto a la delegación de la selección uruguaya para los amistosos en Europa

El mensaje para Marcelo Bielsa sobre Fernando Muslera de Santiago Ascacíbar, el capitán de Estudiantes de La Plata, compañero del uruguayo; mirá el video

La vuelta de Muslera a la selección uruguaya La vuelta de Muslera a la selección uruguaya

El profe Santiago Ferro fue uno de los que le dio la bienvenida.

Luego, se puso la ropa de entrenamiento y trabajó en el gimnasio, con ejercicios de pesas y estiramientos.

La vuelta de Muslera a la selección uruguaya La vuelta de Muslera a la selección uruguaya

Sobre el mediodía, el golero viajó rumbo a Europa junto a la delegación celeste para preparar los amistosos ante Inglaterra, el próximo viernes 27 de marzo, y Argelia, el día 31.

A casi cuatro años

Muslera volvió al Complejo Celeste a casi cuatro años de su último partido con la selección uruguaya.

La vuelta de Muslera a la selección uruguaya La vuelta de Muslera a la selección uruguaya

El golero jugó por última vez con Uruguay el 11 de junio de 2022, en el amistoso ante Panamá en el Estadio Centenario con triunfo local por 5-0.

En ese encuentro, en la selección de Diego Alonso que se preparaba para el Mundial de Qatar, Sergio Rochet fue titular y Muslera entró en el segundo tiempo.

1648520808604.webp Se viene la lista final para Qatar 2022 y los cinco históricos, Godín, Cavani, Muslera, Suárez y Cáceres, esperan su cuarto Mundial @seleccion

Luego, el Chino fue el arquero en los siguientes amistosos y en el Mundial de Qatar 2022, en el que “el Nando” estuvo convocado pero fue suplente en los tres juegos de primera fase.

El ahora golero de Estudiantes de La Plata, jugó cuatro Mundiales (2010, 2014, 2018 y 2022) y podrá alcanzar el récord, que ningún otro futbolista uruguayo tiene, de disputar su quinto Mundial en 2026.

Si eso ocurriera superará a Pedro Rocha, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Sebastián Cáceres, quienes disputaron cuatro cada uno.

El retorno de Muslera también se da en medio de una incómoda situación que el entrenador vive con el plantel y representa una suerte de oportunidad para encontrar un catalizador (o nexo que durante diciembre buscó la AUF, sin éxito), para el vínculo de Bielsa con los futbolistas.

0016943797.webp La camiseta que Muslera utilizó en el Mundial 2010 la lucen en la utilería de Wanderers C. DOS SANTOS

La experiencia del golero que jugó 133 partidos en el combinado y es el cuarto con más partidos de la historia de la AUF, podrá ser un camino alternativo ante la ausencia del fallido intento por encontrar un nexo.

Muslera no será Diego Godín, el nexo elegido por Bielsa. El exfutbolista no aceptó en su momento la propuesta para un rol de apoyo fuera de la cancha. De todas formas, el golero se transformará en una voz de peso en un vestuario para reforzar el liderazgo de Josema Giménez.

Tras los amistosos de marzo, Uruguay volverá a entrenar en los últimos días de mayo en el Complejo de la AUF, donde realizará la preparación para el Mundial hasta el 9 de junio, cuando volará a Playa del Carmen, lugar elegido como concentración.