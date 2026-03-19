Fernando Muslera volvió al Complejo Celeste y viaja junto a la delegación de la selección uruguaya para los amistosos en Europa

Fernando Muslera , histórico golero de la selección uruguaya , volvió este jueves al Complejo Uruguay Celeste al ser convocado por primera vez por Marcelo Bielsa de cara a los próximos amistoso en Europa.

El arquero de Estudiantes de La Plata, de 39 años, asistió en horas de la mañana al predio de la AUF para ponerse a las órdenes del seleccionador, entrenar, y viajar junto a parte del staff y los sparrings citados.

A falta de la confirmación oficial de la nómina, Muslera, cuatro veces mundialista con la selección uruguaya, es la gran novedad de Bielsa en la lista para los amistosos ante Inglaterra y Argelia , ensayos de la celeste en la recta final para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Uruguay jugará el próximo viernes 27 de marzo (16:45 horas) ante Inglaterra en Wembley y el 31 de marzo (15:30 horas) ante Argelia en Turín, Italia.

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La vuelta de Muslera a la selección uruguaya

Muslera, quien no juega desde el 11 de junio de 2022, cuando ingresó en el segundo tiempo por Sergio Rochet, en el amistoso frente a Panamá en el Estadio Centenario, vuelve a la celeste.

El ahora golero de Estudiantes de La Plata, jugó cuatro Mundiales (2010, 2014, 2018 y 2022) y podrá alcanzar el récord, que ningún otro futbolista uruguayo tiene, de disputar su quinto Mundial en 2026.

Si eso ocurriera superará a Pedro Rocha, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Sebastián Cáceres, quienes disputaron cuatro cada uno.

stuani-jpg..webp Godín se retiró, Cavani, Suárez, Muslera y Cáceres siguen en actividad @Uruguay

El retorno de Muslera también se da en medio de una incómoda situación que el entrenador vive con el plantel y representa una suerte de oportunidad para encontrar un catalizador (o nexo que durante diciembre buscó la AUF, sin éxito), para el vínculo de Bielsa con los futbolistas.

La experiencia del golero que jugó 133 partidos en el combinado y es el cuarto con más partidos de la historia de la AUF, podrá ser un camino alternativo ante la ausencia del fallido intento por encontrar un nexo.

Muslera no será Diego Godín, el nexo elegido por Bielsa. El exfutbolista no aceptó en su momento la propuesta para un rol de apoyo fuera de la cancha. De todas formas, el golero se transformará en una voz de peso en un vestuario para reforzar el liderazgo de Josema Giménez.

Tras los amistosos de marzo, Uruguay volverá a entrenar en los últimos días de mayo en el Complejo de la AUF, donde realizará la preparación para el Mundial hasta el 9 de junio, cuando volará a Playa del Carmen, lugar elegido como concentración.