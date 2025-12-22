"Yo no recibí ningún llamado": lo último que dijo Fernando Muslera sobre su posible regreso a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

El golero uruguayo Fernando Muslera , quien ataja en Estudiantes de La Plata de Argentina y que el pasado sábado volvió a ser campeón con el equipo “pincha”, fue consultado por la posibilidad de un regreso a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

En medio de los festejos, al arquero le preguntaron por un posible regreso a la celeste, en la recta final para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

“Yo no recibí ningún llamado de nadie”, dijo Muslera a ESPN ante la pregunta de si había una posibilidad de que regrese al combinado, como se ha manejado en los últimos días.

El golero de 39 años agregó: “Es todo prensa lo que se está generando”.

“Yo estoy y tranquilo, tomé una decisión en su momento y hasta el momento nadie me ha llamado”, agregó Muslera, quien en 2024 anunció su salida de la celeste.

El arquero es un histórico de la selección uruguaya, con 133 partidos, jugados entre 2009 y el último en junio de 2022, campeón de la Copa América 2011 y mundialista en 2010, 2014, 2018 y 2022.

En junio de ese año jugó su último amistoso, perdiendo la titularidad con Sergio Rochet, quien fue el golero de Qatar 2022, en el que Muslera fue suplente.

Fernando Muslera Fernando Muslera jugando en la selección de Uruguay; jugó mucho en la Copa América AFP

El arquero no ha formado parte del actual ciclo de Marcelo Bielsa.

En abril de 2024, se confirmó el retiro de Muslera de la selección uruguaya. "Fernando Muslera comunicó su retiro de la Selección Uruguaya después de 133 partidos, cuatro Mundiales disputados y la obtención de la Copa América de 2011", informaron las redes de la AUF, desde donde se felicitó al guardameta.