Dólar
Compra 37,70 Venta 40,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

"Yo no recibí ningún llamado": lo último que dijo Fernando Muslera sobre su posible regreso a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Al arquero le preguntaron por un posible regreso a la celeste, en la recta final para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

22 de diciembre 2025 - 8:54hs
Fernando Muslera, golero de Uruguay
Fernando Muslera, golero de Uruguay AFP

En medio de los festejos, al arquero le preguntaron por un posible regreso a la celeste, en la recta final para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

“Yo no recibí ningún llamado de nadie”, dijo Muslera a ESPN ante la pregunta de si había una posibilidad de que regrese al combinado, como se ha manejado en los últimos días.

Muslera

El golero de 39 años agregó: “Es todo prensa lo que se está generando”.

El mensaje para Marcelo Bielsa sobre Fernando Muslera de Santiago Ascacíbar
URUGUAYOS

El mensaje para Marcelo Bielsa sobre Fernando Muslera de Santiago Ascacíbar, el capitán de Estudiantes de La Plata, compañero del uruguayo; mirá el video

estudiantes de la plata 2-1 platense: fernando muslera y el pincha se quedan con el trofeo de campeones
TROFEO DE CAMPEONES

Estudiantes de La Plata 2-1 Platense: Fernando Muslera y el Pincha se quedan con el Trofeo de Campeones

“Yo estoy y tranquilo, tomé una decisión en su momento y hasta el momento nadie me ha llamado”, agregó Muslera, quien en 2024 anunció su salida de la celeste.

El arquero es un histórico de la selección uruguaya, con 133 partidos, jugados entre 2009 y el último en junio de 2022, campeón de la Copa América 2011 y mundialista en 2010, 2014, 2018 y 2022.

En junio de ese año jugó su último amistoso, perdiendo la titularidad con Sergio Rochet, quien fue el golero de Qatar 2022, en el que Muslera fue suplente.

Fernando Muslera
Fernando Muslera jugando en la selección de Uruguay; jugó mucho en la Copa América

Fernando Muslera jugando en la selección de Uruguay; jugó mucho en la Copa América

El arquero no ha formado parte del actual ciclo de Marcelo Bielsa.

En abril de 2024, se confirmó el retiro de Muslera de la selección uruguaya. "Fernando Muslera comunicó su retiro de la Selección Uruguaya después de 133 partidos, cuatro Mundiales disputados y la obtención de la Copa América de 2011", informaron las redes de la AUF, desde donde se felicitó al guardameta.

Temas:

Fernando Muslera Mundial 2026 Marcelo Bielsa México

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: este lunes vence el plazo para Tenfield, que podrá igualar cuatro licitaciones, pero no tendrá el cable

Maximiliano Gómez de Nacional ante Maximiliano Olivera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL URUGUAYO

Torneos de verano en el fútbol uruguayo en enero: formato playoffs y televisados por quienes se adjudicarán los nuevos derechos de TV

La picante remera de Flavio Perchman 
NACIONAL

La picante remera de Flavio Perchman sobre el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya que Nacional le ganó a Peñarol; mirá las fotos

Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool
FÚTBOL URUGUAYO

"Hoy juego el partido más difícil": golero de 16 años de Liverpool anunció que padece cáncer y lanzaron una campaña de ayuda

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos