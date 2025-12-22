El último Ranking FIFA del año: la selección uruguaya de Marcelo Bielsa mantiene su ubicación y España cierra en lo alto de la tabla
Las primeras 33 posiciones de la tabla permanecen sin movimientos y solo tres selecciones han mejorado su clasificación
22 de diciembre 2025 - 9:36hs
Marcelo Bielsa con la selección uruguaya
Foto: ATON / FocoUy
La selección uruguaya de Marcelo Bielsa cierra el año 2025 en el puesto 16°, manteniendo su ubicación, en el Ranking FIFA, según la última clasificación del mes de diciembre que fue emitida este lunes 22.
La celeste despide el año con 1672.62 puntos en la tabla.
La selección española se mantiene como número uno por delante de Argentina, a la que se enfrentará en marzo en la Finalissima en Lusail que dirimen las campeonas de Europa y de la Copa América.
El conjunto que dirige Luis de la Fuente mantiene los 1877.18 puntos, en tanto que el de Lionel Scaloni sigue con 1873.33 y Francia sigue cerrando el podio con 1870.
No hay cambios en los puestos de privilegio de la tabla, por lo que completan el 'top 10' Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia.
Las primeras 33 posiciones de la tabla permanecen sin movimientos, y solo tres selecciones han mejorado su clasificación en más de un puesto: Jordania (64ª, +2), finalista junto con Marruecos de la Copa Árabe de la FIFA 2025™, Vietnam (107ª, +3) y Singapur (148ª, +3).
La primera modificación es el ascenso de Argelia, que arrebata la trigésima cuarta posición a Egipto.