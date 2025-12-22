El último Ranking FIFA del año: la selección uruguaya de Marcelo Bielsa mantiene su ubicación y España cierra en lo alto de la tabla

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa cierra el año 2025 en el puesto 16°, manteniendo su ubicación, en el Ranking FIFA, según la última clasificación del mes de diciembre que fue emitida este lunes 22.

La celeste despide el año con 1672.62 puntos en la tabla.

La selección española se mantiene como número uno por delante de Argentina , a la que se enfrentará en marzo en la Finalissima en Lusail que dirimen las campeonas de Europa y de la Copa América.

El conjunto que dirige Luis de la Fuente mantiene los 1877.18 puntos, en tanto que el de Lionel Scaloni sigue con 1873.33 y Francia sigue cerrando el podio con 1870.

No hay cambios en los puestos de privilegio de la tabla, por lo que completan el 'top 10' Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia.

Las primeras 33 posiciones de la tabla permanecen sin movimientos, y solo tres selecciones han mejorado su clasificación en más de un puesto: Jordania (64ª, +2), finalista junto con Marruecos de la Copa Árabe de la FIFA 2025™, Vietnam (107ª, +3) y Singapur (148ª, +3).

La primera modificación es el ascenso de Argelia, que arrebata la trigésima cuarta posición a Egipto.

Clasificación:

.1. España 1877.18

.2. Argentina 1873.33

.3. Francia 1870

.4. Inglaterra 1834.12

.5. Brasil 1760.46

.6. Portugal 1760.38

.7. Países Bajos 1756.27

.8. Bélgica 1730.71

.9. Alemania 1724.15

.10. Croacia 1716.88

.13. Colombia 1701.3

.15. México 1675.75

.16. Uruguay 1672.62

.23. Ecuador 1591.73

.30. Panamá 1540.43

.39. Paraguay 1501.5

.48. Venezuela 1465.22

.49. Costa Rica 1464.24

.51. Perú 1459.57

.52. Chile 1457.84

.65. Honduras 1379.54

.76. Bolivia 1329.56

.94. Guatemala 1245.77

.100. El Salvador 1226.65

.132. Nicaragua 1116.86

.143. R. Dominicana 1077.49

.156. Puerto Rico 1020.07

.166. Cuba 980.49

