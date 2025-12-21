Mundial 2026: las tres prioridades que tiene la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el campamento base, dos en Estados Unidos y una en México

La
selección uruguaya que dirige tiene que confirmar antes del 9 de enero las opciones elegidas para montar el Marcelo Bielsa campamento base durante el Mundial 2026 y luego FIFA asignará a cada país el lugar de concentración.
Uruguay busca un lugar en el que pueda tener
hotelería y campo de juego en el mismo complejo, para evitar desplazamientos de la delegación como ocurrió en la Copa América del año pasado.
Según pudo conocer
Referí, las tres sedes que elegidas y que son prioridades de la AUF para establecerse en el Mundial son:
Atlanta Cancún Boca Ratón
El 1 para Uruguay es
Atlanta, pero el día del sorteo, el 5 de diciembre en Washington, el director de selecciones de la AUF, Jorge Giordano, advirtió sobre las dificultades que podrán tener para acceder a ese lugar: "Atlanta es un muy buen lugar, pero es muy difícil que nos toque porque antes de nosotros elige todo el bombo 1, incluso España elige primero que nosotros y no sé si nos podrá tocar o no".
Jorge Giordano en conferencia de prensa
FIFA asigna las ciudades elegidas brindando prioridad a las selecciones desde el bombo 1 al 4 y Atlanta era una de las sedes más codiciadas.
Atlanta está a
dos horas de avión de Miami y a cuatro de Guadalajara, donde Uruguay disputará los tres partidos en la fase de grupos.
Por esa razón, ante la posibilidad de que Uruguay no llegue a Atlanta porque puede ser asignado por FIFA a otra federación, los otros dos lugares elegidos son:
Cancún y Boca Ratón.
En el caso de decidirse por Boca Ratón,
Uruguay estará a 45 minutos en ómnibus de los dos primeros partidos, que disputará en Miami y a cuatro horas de Guadalajara.
En el caso de
Cancún está a dos horas en avión de Miami y a tres horas de Guadalajara.
Uruguay integra el
Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde y a los celestes les espera este calendario en el Mundial:
La selección debutará el
15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita en Miami a la hora 19 de Estados Unidos.
Segunda fecha ante
Cabo Verde, también en Miami el 21 de junio a la hora 19 de Estados Unidos.
Tercera fecha, ante
España, el 26 de junio en Guadalajara a la hora 21 de México. ¿Cuándo viaja Uruguay al Mundial 2026?
La selección
realizará toda su preparación en Uruguay y viajará al Mundial cinco días antes, el plazo mínimo establecido por FIFA para que las delegaciones arriben a la sede del torneo.
Por esa razón los jugadores estarán en el Complejo de la AUF desde los últimos días de mayo y hasta el 9 o de 10 junio, cuando volarán a Estados Unidos o México, dependiendo de la sede elegida.
Los amistosos de marzo: ante Inglaterra y con otro europeo o africano
La selección uruguaya jugará en marzo ante
Inglaterra, partido que ya está confirmado, y frente a una selección de África o Europa, cuyos detalles aún no están definidos.
La despedida de la selección previo al Mundial será en Uruguay con un partido amistoso.