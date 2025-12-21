Dólar
SELECCIÓN URUGUAYA

Mundial 2026: las tres prioridades que tiene la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el campamento base, dos en Estados Unidos y una en México

La AUF tiene que anunciar a FIFA antes del 9 de enero sus aspiraciones para establecerse durante el Mundial y ya eligió tres ciudades

21 de diciembre 2025 - 18:34hs
Marcelo Bielsa

El Observador | Luis Eduardo Inzaurralde

Por  Luis Eduardo Inzaurralde

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa tiene que confirmar antes del 9 de enero las opciones elegidas para montar el campamento base durante el Mundial 2026 y luego FIFA asignará a cada país el lugar de concentración.

Uruguay busca un lugar en el que pueda tener hotelería y campo de juego en el mismo complejo, para evitar desplazamientos de la delegación como ocurrió en la Copa América del año pasado.

Según pudo conocer Referí, las tres sedes que elegidas y que son prioridades de la AUF para establecerse en el Mundial son:

FIFA asigna las ciudades elegidas brindando prioridad a las selecciones desde el bombo 1 al 4 y Atlanta era una de las sedes más codiciadas.

Atlanta está a dos horas de avión de Miami y a cuatro de Guadalajara, donde Uruguay disputará los tres partidos en la fase de grupos.

Por esa razón, ante la posibilidad de que Uruguay no llegue a Atlanta porque puede ser asignado por FIFA a otra federación, los otros dos lugares elegidos son: Cancún y Boca Ratón.

En el caso de decidirse por Boca Ratón, Uruguay estará a 45 minutos en ómnibus de los dos primeros partidos, que disputará en Miami y a cuatro horas de Guadalajara.

En el caso de Cancún está a dos horas en avión de Miami y a tres horas de Guadalajara.

Uruguay integra el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde y a los celestes les espera este calendario en el Mundial:

La selección debutará el 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita en Miami a la hora 19 de Estados Unidos.

Segunda fecha ante Cabo Verde, también en Miami el 21 de junio a la hora 19 de Estados Unidos.

Tercera fecha, ante España, el 26 de junio en Guadalajara a la hora 21 de México.

¿Cuándo viaja Uruguay al Mundial 2026?

La selección realizará toda su preparación en Uruguay y viajará al Mundial cinco días antes, el plazo mínimo establecido por FIFA para que las delegaciones arriben a la sede del torneo.

Por esa razón los jugadores estarán en el Complejo de la AUF desde los últimos días de mayo y hasta el 9 o de 10 junio, cuando volarán a Estados Unidos o México, dependiendo de la sede elegida.

Los amistosos de marzo: ante Inglaterra y con otro europeo o africano

La selección uruguaya jugará en marzo ante Inglaterra, partido que ya está confirmado, y frente a una selección de África o Europa, cuyos detalles aún no están definidos.

La despedida de la selección previo al Mundial será en Uruguay con un partido amistoso.

