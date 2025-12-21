Mundial 2026: las tres prioridades que tiene la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el campamento base, dos en Estados Unidos y una en México

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa tiene que confirmar antes del 9 de enero las opciones elegidas para montar el campamento base durante el Mundial 2026 y luego FIFA asignará a cada país el lugar de concentración.

Uruguay busca un lugar en el que pueda tener hotelería y campo de juego en el mismo complejo , para evitar desplazamientos de la delegación como ocurrió en la Copa América del año pasado.

Según pudo conocer Referí, las tres sedes que elegidas y que son prioridades de la AUF para establecerse en el Mundial son:

El 1 para Uruguay es Atlanta , pero el día del sorteo, el 5 de diciembre en Washington, el director de selecciones de la AUF, Jorge Giordano, advirtió sobre las dificultades que podrán tener para acceder a ese lugar : "Atlanta es un muy buen lugar, pero es muy difícil que nos toque porque antes de nosotros elige todo el bombo 1, incluso España elige primero que nosotros y no sé si nos podrá tocar o no".

Jorge Giordano en conferencia de prensa Jorge Giordano en conferencia de prensa AUF TV

FIFA asigna las ciudades elegidas brindando prioridad a las selecciones desde el bombo 1 al 4 y Atlanta era una de las sedes más codiciadas.

Atlanta está a dos horas de avión de Miami y a cuatro de Guadalajara, donde Uruguay disputará los tres partidos en la fase de grupos.

Por esa razón, ante la posibilidad de que Uruguay no llegue a Atlanta porque puede ser asignado por FIFA a otra federación, los otros dos lugares elegidos son: Cancún y Boca Ratón.

En el caso de decidirse por Boca Ratón, Uruguay estará a 45 minutos en ómnibus de los dos primeros partidos, que disputará en Miami y a cuatro horas de Guadalajara.

En el caso de Cancún está a dos horas en avión de Miami y a tres horas de Guadalajara.

Uruguay integra el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde y a los celestes les espera este calendario en el Mundial:

La selección debutará el 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita en Miami a la hora 19 de Estados Unidos.

Segunda fecha ante Cabo Verde, también en Miami el 21 de junio a la hora 19 de Estados Unidos.

Tercera fecha, ante España, el 26 de junio en Guadalajara a la hora 21 de México.

¿Cuándo viaja Uruguay al Mundial 2026?

La selección realizará toda su preparación en Uruguay y viajará al Mundial cinco días antes, el plazo mínimo establecido por FIFA para que las delegaciones arriben a la sede del torneo.

Por esa razón los jugadores estarán en el Complejo de la AUF desde los últimos días de mayo y hasta el 9 o de 10 junio, cuando volarán a Estados Unidos o México, dependiendo de la sede elegida.

Los amistosos de marzo: ante Inglaterra y con otro europeo o africano

La selección uruguaya jugará en marzo ante Inglaterra, partido que ya está confirmado, y frente a una selección de África o Europa, cuyos detalles aún no están definidos.

La despedida de la selección previo al Mundial será en Uruguay con un partido amistoso.