Abel Hernández celebra su gran premio en Fútbolx100, se prepara para Peñarol y confesó qué es lo que le diría al niño que hace 30 años empezó lleno de sueños en una cancha

“Recibir el premio como Mejor Jugador de 2025 significa mucho, es un orgullo tremendo y creo que es el premio a la constancia, al sacrificio, al trabajo que he hecho durante este año y también es un premio que se lo tengo que dedicar también a mis compañeros, porque sin ellos hubiera sido imposible llegar a esto”, comenzó explicando en medio de la cancha del estadio Belvedere, frente a una cámara, Abel Hernández , la figura de la temporada 2025 en la Liga AUF Uruguaya en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí.

En una charla que se desarrolló en el césped del estadio Belvedere, en la última actividad para la que abrió las puertas antes de su demolición y el inicio de las obras proyectado para enero, el 10 de Liverpool valoró el año que cerró, lo definió como el mejor de su carrera y no disimuló su emoción .

Dijo que el premio de Fútbolx100 ocupará un lugar especial de su nueva casa. “Justo me estoy mudando y este cuadro va a estar en una habitación para estos reconocimientos”, apuntó.

El delantero no seguirá en Liverpool y su carrera continuará en Peñarol , con el que negociaba los detalles del contrato.

Luego, explicó sobre su año: “Sin dudas que fue el mejor año en cuanto a números, en cuanto a minutos jugados y en cuanto a goles. Fue por lejos mi mejor año. Sin mis compañeros esto hubiera sido imposible, sin Liverpool también hubiera sido difícil. Así que tengo que agradecerles a ellos, al club que me abrió las puertas. Y a la gente que votó, también, por elegirme el mejor jugador del año".

¿Cómo recordás tu llegada a Liverpool en octubre de 2024?

Venía de Rosario Central, justo en ese momento estaba recuperándome de una lesión bastante grave. La llamada de Liverpool fue un mimo al alma y al corazón. Estaba pasando el momento más difícil de mi carrera. Esa llamada fue algo lindo. Me transmitieron desde el primer minuto que no había apuro para que volviera a jugar. Creo que eso fue lo que me convenció más. Llegar después acá, encontrar un grupo humano divino, tener la chance de trabajar tranquilo y de recuperarme. Creo que eso fue fundamental. Tuvimos la suerte de continuar con el mismo técnico (Joaquín Papa) y pudimos armar un gran equipo, una linda familia que creo que se demostró en el correr de todo el año que estábamos muy unidos en todo sentido.

¿Cuál fue el momento del año?

Tengo que destacar dos. El primero es en el partido ante Boston River, en Florida, cuando justo veníamos de una seguidilla importante de los dos grandes, y después de ese partido con Boston, tuve la suerte de marcar contra Peñarol, contra Nacional, y me recuerdo bien que contra Boston entré unos 15 minutos, el partido estaba 0 -0, y tuve dos chances, y en la tercera hice el gol. Ahí dije, ‘este puede llegar a ser mi año’, y creo que ahí me hizo un poquito el clic. Después también puedo sumar en el Clausura el partido contra Racing, acá (en Belvedere).

¿Te había pasado alguna vez que la tribuna esperaba tu ingreso para resolver el partido?

Me pasó en Inglaterra, en el segundo año en Hull, cuando estaba esa sensación de que entraba y venía el gol. Acá creo que también era acompañado por el equipo y la forma que tuvimos de jugar me favorecía mucho, entonces creo la gente también se daba cuenta de eso.

¿Joaquín Papa fue para vos el mejor entrenador del año en el fútbol uruguayo?

Sí, por lejos, creo que por lejos fue el mejor entrenador, creo que fuimos el equipo que demostró desde la fecha 1 a lo que jugaba y creo que lo mantuvo durante todo el campeonato. Incluso en la semifinal que nos tocó perder, jugar con uno menos, demostramos que sabíamos a lo que jugábamos y nos tocó perder pero con nuestras armas.

¿Qué tiene Papa?

Tiene esas ganas de crecer, es muy inteligente y lee los partidos de una forma excepcional. Conoce muy bien a sus jugadores, arma un plantel basado en el sistema de juego que quiere utilizar y forma un grupo de seres humanos divinos. Creo que en el año eso también fue muy importante, porque todos tiramos para el mismo lado, la gente que capaz le tocó jugar un poco menos estaba tirando para que a todos nos vaya bien y creo que eso es gran parte de él por la elección que tuvo al momento de elegir los jugadores.

A José Luis Palma lo eligieron mejor dirigente, ¿compartís?

José Luis fue para mí el mejor dirigente porque no teníamos los súper nombres, que tenían otros equipos y, sin embargo, llegamos a las finales, a pelear, fuimos campeones de la Apertura y creo que él basa todo en tomar buenas decisiones eligiendo capaz jugadores que tampoco son tan reconocidos a nivel mundial, pero que llegan acá y él ve que los puede potenciar. Entiendo que eso es lo que pasa. Por algo Liverpool en estos años ganó 10 títulos y todos con él como presidente.

Si hicieras un viaje en el tiempo y te reencontraras con aquel Abel Hernández, niño, empezando a jugar al fútbol en Central Español, ¿qué le dirías?

Hoy le agradecería y le diría que siga creyendo en sus sueños, que por el camino que va, muy probablemente se va a cumplir. Un niño lleno de ilusiones, pero lleno de ilusiones y a la vez con un objetivo único, que era ser jugador de fútbol. Y viví momentos únicos.

Ahora que cierran las puertas del estadio Belvedere para construir un nuevo estadio, ¿qué es lo que te genera mirar esta cancha por última vez?

Viví momentos únicos. Me tocó también salir campeón de la Apertura acá, en esta cancha. Creo que también, como lo dije antes, tuve el mejor año de mi carrera en esta cancha, así que va a ser un hermoso recuerdo. Me llevo cosas importantes, muchas alegrías, la gente que nos apoyó durante todo el año. No olvidarnos de que arrancamos el año peleando el descenso y llegamos al final de año definiendo, así que creo que esa gente que creyó en nosotros, agradecerles y bueno, hoy me llevo un hermoso recuerdo de este estadio tan lindo.

Así fue elegido Abel Hernández cómo Mejor Jugador:

Y casi por unanimidad como mejor delantero:

