Liverpool comunicó que Abel Hernández no continuará en Liverpool, y el jugador se despidió del negriazul con un emotivo mensaje

Liverpool comunicó este martes por la noche que Abel Hernández , elegido el mejor jugador del fútbol uruguayo en la encuesta Fútbolx100 de Referí, no continuará en el club en 2026.

El club de Belvedere informó que el jugador no renovará su contrato de cara al año siguiente, por lo que quedará libre en enero.

"Solamente palabras de agradecimiento para un señor , adentro y afuera de la cancha. Gracias por todo, joya", escribió Liverpool en sus redes sociales.

Horas antes, Hernández se despidió del club con un mensaje escrito en sus redes. "Una etapa que nunca voy a olvidar por todo el cariño recibido desde el primer día que llegué a este club junto a mi familia", comenzó escribiendo el delantero.

Abel Hernández no continuará en la institución tras el vencimiento de su contrato. Solamente palabras de agradecimiento para un , adentro y afuera de la cancha. Gracias por todo, joya.

"Belvedere se queda con una parte de mi corazón, sin ninguna duda. Los quiero mucho. Gracias", concluyó.

Una etapa que nunca voy a olvidar por todo el cariño recibido desde el primer día que llegué a este club junto a mi familia.



Belvedere se queda con una parte de mi corazón, sin ninguna duda. Los quiero mucho.



GRACIAS! @LiverpoolFC1915 — Abel Hernández (@abelhernandez_) December 16, 2025

Pablo Bentancur, representante del futbolista, dijo días atrás al portal peruano Entre Bolas que Abel es "prioridad para Peñarol", y aseguró que Mirassol de Brasil y Olimpia de Paraguay están interesados en el jugador.