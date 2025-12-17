Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / LIVERPOOL

Liverpool comunicó que Abel Hernández no continuará en Liverpool, y el jugador se despidió del negriazul con un emotivo mensaje

"Belvedere se queda con una parte de mi corazón, sin ninguna duda", escribió el delantero en sus redes sociales

17 de diciembre 2025 - 7:36hs
Abel Hernández celebra uno de sus goles con Liverpool

Abel Hernández celebra uno de sus goles con Liverpool

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Liverpool comunicó este martes por la noche que Abel Hernández, elegido el mejor jugador del fútbol uruguayo en la encuesta Fútbolx100 de Referí, no continuará en el club en 2026.

El club de Belvedere informó que el jugador no renovará su contrato de cara al año siguiente, por lo que quedará libre en enero.

"Solamente palabras de agradecimiento para un señor, adentro y afuera de la cancha. Gracias por todo, joya", escribió Liverpool en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LiverpoolFC1915/status/2001088362682188092?s=20&partner=&hide_thread=false

Horas antes, Hernández se despidió del club con un mensaje escrito en sus redes. "Una etapa que nunca voy a olvidar por todo el cariño recibido desde el primer día que llegué a este club junto a mi familia", comenzó escribiendo el delantero.

Joaquín Papa, José Luis Palma y Abel La Joya Hernández sosteniendo sus premios de Fútbol x 100 a Mejor Entrenador, Mejor Dirigente y Mejor Jugador de la Liga AUF 2025 respectivamente.
FÚTBOLX100

El último acto en Belvedere: una foto para la historia con Abel Hernández, Palma y Joaquín Papa, los mejores del año de Fútbolx100, antes de su demolición

Abel Hernández
FÚTBOLX100

Abel Hernández, la figura del fútbol uruguayo en 2025 en la encuesta Fútbolx100: "Fue la mejor temporada de mi carrera"

"Belvedere se queda con una parte de mi corazón, sin ninguna duda. Los quiero mucho. Gracias", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/abelhernandez_/status/2001059770602537258?s=20&partner=&hide_thread=false

Pablo Bentancur, representante del futbolista, dijo días atrás al portal peruano Entre Bolas que Abel es "prioridad para Peñarol", y aseguró que Mirassol de Brasil y Olimpia de Paraguay están interesados en el jugador.

Temas:

Abel Hernández Liverpool Fútbolx100 Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Leo Coelho y su familia 
FÚTBOL URUGUAYO

Leo Coelho y su familia se despidieron de Uruguay: "Una parte enorme de nuestra historia queda aquí"; mirá el emocionante mensaje que compartió el ex Peñarol y ex Nacional

Maximiliano Silvera
MERCADO DE PASES

Club por club, repasá las altas y bajas el período de pases de la Liga AUF Uruguaya para la temporada 2026

Joaquín Papa, José Luis Palma y Abel La Joya Hernández sosteniendo sus premios de Fútbol x 100 a Mejor Entrenador, Mejor Dirigente y Mejor Jugador de la Liga AUF 2025 respectivamente.
FÚTBOLX100

El último acto en Belvedere: una foto para la historia con Abel Hernández, Palma y Joaquín Papa, los mejores del año de Fútbolx100, antes de su demolición

Hincha de Uruguay en la Copa América
MUNDIAL 2026

FIFA le asegura a los hinchas que sigan a su selección en el Mundial 2026 entradas a US$ 60

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos