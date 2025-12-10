Abel Hernández, la figura del fútbol uruguayo en 2025 en la encuesta Fútbolx100: "Fue la mejor temporada de mi carrera"

A los 35 años , cuando algunos futbolistas ya decidieron el retiro, otros inician el final de su días en una cancha de fútbol y algunos pelean para sostenerse en el mejor nivel, Abel Hernández transitó la mejor temporada de su carrera deportiva, entrenó y se preparó como nunca, se sintió en una forma singular y fue elegido Mejor Jugador de la temporada 2025 en la encuesta Fútbolx100 que al final de cada temporada realiza Referí con un centenar de periodistas.

En una entrevista que brindó a Referí, luego de conocer su distinción, explicó cómo consiguió alcanzar este año el máximo nivel deportivo en 19 años como futbolista profesional y luego de actuar en Central Español y Peñarol, en Uruguay, en Palermo de Italia, Hulk City de Inglaterra, CSKA de Rusia, Al Alhi Doha de Qatar, Internacional y Fluminense de Brasil y Atlético de San Luis de México antes de desembocar en el club de Belvedere.

¿Cómo se recibe una distinción de esta naturaleza en la que fuiste elegido por el 56% de los votos como la figura de año de Uruguay en una encuesta en la que participa un centenar de periodistas?

Se recibe con mucho orgullo y con esa satisfacción de saber que todo el trabajo duro, todo lo que sacrificaste durante el año finalmente dio sus frutos. Esto me encuentra, también, muy contento y muy orgulloso. Después, ¿si me siento Mejor Jugador del año? Si vamos a los números fríos, entiendo que fui el mejor por la cantidad de minutos que jugué, porque jugué todos y por la cantidad de goles que convertí, así que sí, puedo decir me siento uno de los mejores jugadores del año.

¿Hubo algo especial este año que te haya permitido estar en este nivel?

Uno de los aspectos fundamentales fue la tranquilidad que me brindó Liverpool desde el primer momento. Una tranquilidad para poder trabajar y obviamente con un aporte de mucha constancia también de mi parte, porque entrené muchísimo, me cuidé un montón, comencé a concoer mejor mi cuerpo. Entiendo que esa fue la base fundamental para tener un gran año. Empecé a conocer o me di cuenta acerca de las cosas que me hacían bien y de las que me hacían mal e intenté ser constante en eso, y creo que eso dio sus frutos.

Después de una carrera profesional tan extensa, cuando expresás que empezaste a conocer tu cuerpo, que entrenaste mucho en esta temporada, ¿qué es lo que es lo está ocurre? ¿Es por la madurez? ¿Por las experiencias vividas que te permiten a los 35 años estar en otro lugar?

Sí, va por ahí. Durante toda mi carrera trabajé un montón, pero creo que uno, cuando se va siendo más grande, va aprendiendo, va madurando. Te das cuenta de que, capaz, que en este mundo en el que vivimos hoy, en el que es producción, producción, entrenar, entrenar, entrenar, se presenta un momento en el cual tenés que descansar. Y si no lo hacés y solo trabajás, se plantea un período en el que el cuerpo ya no te responde. Entonces creo que hice un clic en eso de darme cuenta cuándo tenía que trabajar, cuándo tenía que descansar. Entonces creo que eso fue fundamental para poder hacer el año que hice.

Por ejemplo, ¿qué detalles podés contar de eso? ¿En qué momento tenés que trabajar más? ¿Cuándo descansás? ¿Cuándo acelerás? ¿Cuándo frenás?

Me di cuenta que la recuperación es siempre importante. Por esa razón en cada momento, incluso cuando estoy en mi casa mirando una serie o los dibujitos con mis hijos, aprovecha esos minutos para recuperar. ¿De qué forma? Con botas de compresión, hielo. Creo que eso me llevó a sentirme mejor cada día o al día siguiente en la mañana para entrenar al máximo. También me di cuenta, como te decía antes, que no es todo fuerza, fuerza, fuerza y dar el 100%, si no descansás o si no recuperás bien tu cuerpo no podés dar el 100% al otro día y creo que eso fue el clic grande que hice y creo que me ayudó a hacer el año que hice.

Ese descanso posterior a los partidos y entrenamientos, ¿tienen algo especial además de lo que comentaste?

Sí, que la recupración post partido es prioridad, hacer hielo, bota de compresión, cuidar mucho la alimentación, el sueño. Eso fue lo que hizo el clic y también permitió llegar a cada entrenamiento de la mejor manera para poder dar el máximo. También en Liverpool me cuidaron mucho en ese tema. Me manejaron muy bien las cargas desde el día 1 en pretemporada y creo que eso también me ayudó un montón.

Te transformaste un mimado de Liverpool, ¿verdad?

Un poquito sí, un poquito me sentí muy mimado, sobre todo al inicio, en la Apertura, cuando en los primeros partidos no entendía por qué me sacaban casi todos los partidos a los 60, y yo me sentía con ganas de seguir.

Le preguntaste a Joaquín Papa, ¿qué está pasando?

No, directo a Joaquín no, pero sí con el profe Nacho Barboza, con quien tengo una gran relación, quien me dijo, 'León, te vas a dar cuenta que es por tu bien y después a fin de año lo hablamos. Al final tuvieron toda la razón.

Vos, como todos los futbolistas, quieren jugar todo el partido.

Por supuesto, siempre querés jugar los 90 minutos. Cuando hubo partidos en los cuales me sentía súper bien y me tocaba salir a los 60 obviamente me enojaba, pero te vas das cuenta, vas aprendiendo, sabés que es por tu bien y entendés que hay que hacerle caso a los que saben.

Capaz que a los 20 años hacías un gesto de reprobación y hoy entiendes un poco más el contexto.

Tal cual. Creo que los años que lleva uno en esto también te va dando esa experiencia. Capaz que a los 20, como muy bien decís, salía con esa cara larga. Pero hoy por hoy me di cuenta que eso no suma nada.

¿Cuál fue el momento del año en le que dijiste, '¡Guau, en qué nivel estoy rindiendo!'?

Hubo dos momentos. Uno contra Boston River en el Apertura, cuando veníamos de una seguidilla contra los grandes (Nacional y Peñarol), y me tocó entrar unos 15 minutos, hacer el gol, me sentí súper bien y ahí dije, 'uh, bien que estoy'. El segundo fue en el Clausura, con Racing, sentí esa sensación de '¡qué bien que me siento!', '¡qué buen año estoy teniendo!', y como que ahí me la empecé a creer un poquito más. Fueron esos dos partidos que me marcaron.

¿Te sentías fuerte anímicamente? ¿Fuerte de cabeza? ¿Fuerte físicamente?

Sí, fuerte de todos lados. Como que te sentís que te comés el mundo, como que tenía eso de que sabía que pasara lo que pasara, iba a poder hacer un gol o iba a hacer un buen partido. Entonces eso te da una confianza extra.

A lo largo del año cada vez que jugaba Liverpool quedaba la sensación que en los momentos difíciles aparecía tu gol. De alguna manera, todos, tus compañeros, los hinchas y los rivales, esperaban tu gol.

Eso también va de la mano con el gran equipo, el gran grupo, que tuvimos en Liverpool. Creo que sin ellos hubiera sido imposible. Tvuvimos un equipo súper unido con grandes jugadores, con jugadores jóvenes que se querían y que se quieren comer el mundo, que quieren dejar su huella también en el fútbol uruguayo y creo que eso me ayudó también un montón.

Vallejo y Amaro son dos socios tremendos, que recordarás con singular cariño este año.

También podemos poner a Hugo Quintana, quien en el Apertura me dio cinco o seis asistencias, pero lo de Nico Vallejo y lo de Kevin fue excepcional.

Dos jugadores con un potencial tremendo.

Jóvenes que tienen 21 años, y que tienen todo para ser unos fenómenos.

Ahora que termina 2025, ¿de aquí en más qué?

Hoy te puedo decir que no sé. Quiero seguir mejorando en este momento y disfrutando de esto tan lindo que es el fútbol. Espero seguir mejorando. No sé dónde voy a jugar. pero donde me toque jugar voy a intentar lo mejor y seguir por este camino.

¿Te gustaría quedarte en Liverpool? ¿Te gustaría volver a hacer las valijas?

En estos momentos no le cierro la puerta a nada. Si me toca quedarme sería mejor porque le daría un poco de estabilidad a mi familia. También si encuentro estabilidad en otro lado, también lo veo como algo lindo. Así que no le cierro las puertas a nada.

¿A lo largo de los 19 años de carrera, viviste un momento igual, similar o mejor que este? O, ¿encuadrás este año como el mejor de tu carrera deportiva?

Viví un momento similar, en Hulk City en el año que me tocó ascender, cuando anoté 23, también jugué una cantidad de partidos importantes y la verdad me sentía muy bien. Pero, sin dudas, este año lo podría definir como el mejor año de mi carrera. Por la cantidad de partidos, por los goles. Obviamente al principio de años el objetivo pasó por salvarnos del descenso, después fuimos en busca de la Liga AUF Uruguya, que no lo conseguimos. pero a nivel personal fue el mejor año de mi carrera.

¿De qué forma superaste estas situaciones: a los 18 años una arritmia ventricular, después te operaron el tendón de Aquiles, hace dos o tres años tuviste una lesión grave en tendón del cuádriceps. ¿Cómo superaste esos momentos?

La más difícil fue la última, la que me tocó vivir en Rosario con 33 y 34 años, por la edad que tenía, porque empezaba a pensar en el final de mi carrera, cuando por primera vez en mi vida me rescindieron un contrato y te encontrás con que estás viviendo algo tan grave. Entonces llegó un día en el que me desperté, me miré al espejo y dije, '¿Quiero que mis hijos me recuerden así, como que el padre se rindió porque le tocó pasar un momento malo o tengo que ser un ejemplo para ellos y salir adelante?'. Desde ahí hice el clic. Puse mucha constancia, sacrificio y creo que eso al final de todo termina dando su fruto. Creo que el trabajo duro, el sacrificio y la constancia da sus frutos a lo largo.

Ahora, ¿proyectás para adelante tu carrera o avanzás año a año?

Hoy por hoy voy año a año y tratando de disfrutar muchísimo esta temporada y disfrutar de este deporte tan hermoso, de mi familia e iré viendo año a año qué es lo que pasa.

Abel Hernández fue elegido en el equipo ideal de la temporada 2025 con 100% de los votos:

Equipo ideal Fútbolx100 2025

