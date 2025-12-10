Los reconocimientos de Nacional en Fútbolx100: el doblete de Julián Millán, el premio de Christian Oliva y el galardón especial que se llevó el equipo

Nacional, el campeón uruguayo, conquistó cuatro importantes premios en la tradicional encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí en la que 100 periodistas eligen a los mejores de la temporada en la Liga AUF Uruguaya.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Después de dos años sin ganar el torneo, Nacional se consagró campeón uruguayo al derrotar en dos apretadas finales a Peñarol al que le empató de visitante 2-2 en el Campeón del Siglo para luego ganarle, en alargue, 1-0 en el Gran Parque Central con un solitario gol de Christian Ebere.

El colombiano Julián Millán fue distinguido por la prensa especializada con dos premios.

En primer lugar ganó la votación como el mejor defensor del torneo.

LAS MEJORES DE 2025 Fútbolx100 Femenino: Martha Figueredo, Sofía Oxandabarat e Ilana Guedes disputan el premio a la Mejor futbolista de 2025 en Uruguay

NACIONAL Lucas Villalba puede dejar Nacional por un histórico de Brasil, aunque Montevideo City Torque tiene una cláusula de igualación de cinco días

Ahí tuvo un mano a mano con el zaguero juvenil de Peñarol Nahuel Herrera al que superó por escasos votos.

Millán es el primer extranjero en la historia de la encuesta en ganar el premio a mejor defensor.

Jadson Viera, nacido en Santana do Livramento, pero formado en Danubio, ganó este premio en 2006-2007. Viera terminó siendo el entrenador de Nacional esta temporada.

Los otros jugadores de Nacional que ganaron este premio fueron Adrián "Hueso" Romero en 2008-2009, Sebastián Coates en 2009-2010 y 2010-2011, Alexis Rolín en 2011-2012, Diego Polenta en 2014-2015, 2015-2016 y 2016 (siendo el más ganador de la historia a nivel de defensores) y Matías Viña en 2019.

Millán llegó justamente este año para tomar el lugar de Polenta quien pasó a ser suplente y tras debutar y ser expulsado contra Juventud en el Torneo Apertura rescindió su contrato.

Embed

2) Christian Oliva, mejor volante de Fútbolx100

20250928 Christian Oliva Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (12) Christian Oliva Foto: Enzo Santos / FocoUy

Por segunda vez en su carrera, Christian Oliva fue elegido como el mejor volante del fútbol uruguayo.

Fue en 2018 cuando Oliva, de la mano de Alexander Medina que se la jugó por él, fue votado como mejor mediocampista y, adicionalmente, como jugador revelación.

En esta temporada, el volante central fue titular fijo y pieza clave con Martín Lasarte, Pablo Peirano y Jadson Viera como entrenadores.

Embed

3) Julián Millán mejor jugador extranjero

20250523 Julián Millán de Nacional ante Alejandro García de Progreso por el Torneo Inrtermedio Julián Millán FOTO: L. Carreño

En segundo término, el nacido en Valle del Cauca fue distinguido como el mejor futbolista extranjero de la temporada.

Millán jugó 39 de los 40 partidos que Nacional jugó este año por la Liga AUF Uruguaya.

Fue el futbolista tricolor con más minutos en el torneo: 3.534 y además aportó dos goles y dos asistencias.

Zaguero de gran porte, Millán destacó por su fortaleza para los duelos individuales, su gran juego aéreo pero también por su capacidad de conducción, su velocidad para cubrir espacios y sobre todo por su carácter.

El premio a mejor extranjero se entrega desde la temporada 2009-2010 y el primer ganador fue el argentino Ángel "Matute" Morales, de Nacional.

Otros tricolores que se llevaron esta distinción fueron el argentino Israel Damonte en 2012-2013, Gonzalo Bergessio en 2018, 2019 y 2010 (siendo el más ganador de la historia), Léo Coelho en 2022 y Luis Mejía en 2024.

Millán es el primer futbolista colombiano de la historia en ser elegido como el mejor extranjero en el fútbol uruguayo.

Embed

4) Nacional, mejor equipo con la fuerza del campeón

Nacional campeón Nacional campeón Foto: Gastón Britos/FocoUy

El otro premio que recibió Nacional fue al mejor equipo de la temporada.

El tricolor se metió en las finales como ganador de la Tabla Anual sin haber conquistado el Torneo Apertura ni el Clausura.

Con el mejor plantel del medio, el tricolor hizo valer esa fortaleza colectiva por encima de un Peñarol que llegó a las finales muy desmembrado con jugadores lesionados y otros tocados.

El hecho de haber salido campeón hizo aplicar la máxima de que el mejor es el que gana.

Nacional fue muy cuestionado en su línea futbolística bajo la conducción de Martín Lasarte y también de Pablo Peirano, más allá de que este ganó una gran cantidad de puntos. Jadson Viera cerró la temporada con tres empates y una victoria, la cual le dio la ansiada copa a los albos.

Nacional ya había sido premiado como el mejor equipo en las temporadas 2005-2006, 2010-2011, 2011-2012, 2014-2015. 2016, 2019 y 2022. Los tricolores también lideran esta estadística en la encuesta que se realiza ininterrumpidamente desde 2005.