Lucas Villalba puede dejar Nacional por un histórico de Brasil, aunque Montevideo City Torque tiene una cláusula de igualación de cinco días
El extremo derecho es uno de los jugadores tricolores que tiene más posibilidades de ser transferido en este período de pases
8 de diciembre 2025 - 14:59hs
Foto: Leonardo Carreño
Lucas Villalba, campeón con Nacional de la Liga AUF Uruguaya 2025 y revelación en el primer semestre del año, puede seguir su carrera en Botafogo, el club carioca que es uno de los históricos de Brasil.
La cifra no fue detallada, pero trascendió que sería por US$ 3 millones por el 85% de la ficha, reteniendo los tricolores un 15% para una futura venta.
La cláusula de Montevideo City Torque
La negociación puede tener otro protagonista. Según destaca GE, Montevideo City Torque, el antiguo club de Villalba desde el que pasó a Nacional, tiene una cláusula por la que puede igualar cualquier oferta que llegue a los albos por el extremo.
Pero esa cláusula es por cinco días, plazo que vencerá este miércoles.
Por el momento, Torque no ha manifestado ningún interés por hacer uso de esa opción, según GloboEsporte, por lo que no interferiría en el traspaso de Villalba al fútbol brasileño.
Nacional es dueña del 60% de la ficha, mientras que MCT tiene el 40%.
Los tricolores pagaron US$ 800.000 por el extremo para que llegue al club a principios de la temporada, en la que sorprendió por su velocidad y un gol clásico en su primer partido con los albos.
Firmó con el equipo del Gran Parque Central por tres años y en el primero de ellos jugó 45 partidos (26 ganados, 13 empatados y 6 perdidos), con 5 goles.
Los 7 millones que quería Perchman
Villalba tuvo un primer semestre de temporada que sorprendió por sus grandes rendimientos.
Eso llevó a que los albos lo cotizaran en varios millones.
“Si viene una oferta de esos niveles, aunque el jugador se te pone de punta porque el número es tremendo, no sé… Es un jugador que me gustaría disfrutarlo por lo menos un año. Esa es la idea que yo tengo”, agregó.