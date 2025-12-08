Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Lucas Villalba puede dejar Nacional por un histórico de Brasil, aunque Montevideo City Torque tiene una cláusula de igualación de cinco días

El extremo derecho es uno de los jugadores tricolores que tiene más posibilidades de ser transferido en este período de pases

8 de diciembre 2025 - 14:59hs
Nacional Defensor campeonato apertura 2025/Lucas Villalba
Foto: Leonardo Carreño

Lucas Villalba, campeón con Nacional de la Liga AUF Uruguaya 2025 y revelación en el primer semestre del año, puede seguir su carrera en Botafogo, el club carioca que es uno de los históricos de Brasil.

Y en las últimas horas en Brasil informan de un interés de Botafogo por el atacante de 24 años.

Lucas Villalba
Lucas Villalba

Lucas Villalba

En este sentido, el club carioca ya hizo una propuesta formal por Villalba en el final de la última semana y los números fueron aceptados por Nacional, indicó el portal brasileño GloboEsporte.

Lucas Villalba en Nacional, en la pretemporada para el Clausura 2025
NACIONAL

Flavio Perchman aclaró la situación de Lucas Villalba: explicó si es transferible, reconoció que "se desvalorizó un poco" y dio detalles de la relación del extremo con Pablo Peirano

Equipo titular de Nacional que comenzó jugando la segunda final de la Liga AUF Uruguaya 2025
NACIONAL

Villalba prepara las valijas, Otero no sigue y referentes analizan su retiro: ¿qué pasará con el plantel campeón de Nacional de cara a la temporada 2026?

La cifra no fue detallada, pero trascendió que sería por US$ 3 millones por el 85% de la ficha, reteniendo los tricolores un 15% para una futura venta.

La cláusula de Montevideo City Torque

La negociación puede tener otro protagonista. Según destaca GE, Montevideo City Torque, el antiguo club de Villalba desde el que pasó a Nacional, tiene una cláusula por la que puede igualar cualquier oferta que llegue a los albos por el extremo.

Pero esa cláusula es por cinco días, plazo que vencerá este miércoles.

Lucas Villalba
Lucas Villalba

Lucas Villalba

Por el momento, Torque no ha manifestado ningún interés por hacer uso de esa opción, según GloboEsporte, por lo que no interferiría en el traspaso de Villalba al fútbol brasileño.

Nacional es dueña del 60% de la ficha, mientras que MCT tiene el 40%.

Los tricolores pagaron US$ 800.000 por el extremo para que llegue al club a principios de la temporada, en la que sorprendió por su velocidad y un gol clásico en su primer partido con los albos.

Firmó con el equipo del Gran Parque Central por tres años y en el primero de ellos jugó 45 partidos (26 ganados, 13 empatados y 6 perdidos), con 5 goles.

Los 7 millones que quería Perchman

Villalba tuvo un primer semestre de temporada que sorprendió por sus grandes rendimientos.

Eso llevó a que los albos lo cotizaran en varios millones.

“Tiene que venir una oferta… Para mí por arriba de los 7 millones”, dijo el vicepresidente Flavio Perchman sobre el valor Villalba a fines de abril, en la audición partidaria El bolso no duerme, cuando el extremo estaba en un gran momento.

Pablo Peirano y Lucas Villalba
Pablo Peirano y Lucas Villalba

Pablo Peirano y Lucas Villalba

“Si viene una oferta de esos niveles, aunque el jugador se te pone de punta porque el número es tremendo, no sé… Es un jugador que me gustaría disfrutarlo por lo menos un año. Esa es la idea que yo tengo”, agregó.

Luego, Villalba no logró mantener esos buenos rendimientos.

Tuvo la posibilidad de pasar a Pachuca de México para el Mundial de Clubes FIFA en junio, pero Nacional no consideró la propuesta y terminó el año con una discreta actuación.

Temas:

Lucas Villalba Montevideo City Torque Nacional

