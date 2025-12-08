La salud mental de Ronald Araujo: lo que dicen en España sobre el bajón anímico del capitán de Barcelona y zaguero de la selección uruguaya

El zaguero uruguayo de FC Barcelona , Ronald Araujo , sigue en recuperación del bajón anímico que atraviesa desde hace unos días y por lo que se ha perdido los últimos encuentros de su equipo, en el que es uno de los capitanes.

El riverense no estará a la orden este martes para el partido de Liga de Campeones ante Eintracht Fráncfort en la sexta jornada de la fase liga, debido a que vio la roja en el anterior encuentro ante Chelsea.

Esa tarjeta roja, el pasado 25 de noviembre, fue la que desencadenó una nueva ola de críticas a Araujo, quien no ha vuelto a jugar desde ese entonces.

En primera instancia, el club señaló que padeció “problemas estomacales”, pero luego se conoció que se trata de una cuestión de salud mental por la que pidió no ser tenido en cuenta .

El momento de la expulsión de Ronald Araujo con Barcelona ante Chelsea

El DT del equipo, el alemán Hansi Flick, dijo que el uruguayo está de baja sine die por "una situación privada", mientras que medios españoles informaron que el defensor no se encuentra bien psicológicamente tras las críticas recibidas por su expulsión en Stamford Bridge en la derrota 3-0 frente al Chelsea en la Liga de Campeones.

La situación del uruguayo llevó a que el tema de la salud mental de los deportistas de élite sea analizado por figuras del deporte, como el DT de Real Madrid, Xabi Alonso, quien entendió la decisión de parar a Araujo, o el piloto español Marc Márquez, hincha del Barça, quien le deseó una pronta recuperación al defensa.

Lo que dicen de Ronald Araujo en España

Este domingo el tema Ronald Araujo volvió a ser noticia en los medios de España, donde se dieron nuevos detalles.

En el programa El Tertulión de la radio Cadena COPE, el periodista Juanma Castaño señaló que la situación del uruguayo es preocupante-

Ronald Araujo ante Newcastle en su debut en la Champions League 2025/26

“Es más serio de lo que pensamos. La situación de Araujo es muy seria, y vamos a ver si vuelve a jugar en el Fútbol Club Barcelona. Es una situación comprometida”, expresó.

Por su parte, su compañera de programa, Helena Condis dijo que el club apoya al jugador que ya ha tenido varios “episodios de ansiedad” acumulados y que “anímicamente” se encuentra “hundido”.

En los catalanes no tienen certeza de cuándo podrá volver a entrenar y le dijeron que se tome su tiempo para recuperarse.

En ese sentido, el club no descarta reforzarse con un zaguero en el período de pases por si el uruguayo está alejado de las canchas por un tiempo prolongado.