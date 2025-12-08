La salud mental de Ronald Araujo: lo que dicen en España sobre el bajón anímico del capitán de Barcelona y zaguero de la selección uruguaya
El zaguero sigue en recuperación del bajón anímico que atraviesa desde hace unos días y medios de España contaron nuevos detalles de su situación
8 de diciembre 2025 - 12:08hs
Ronald Araujo AFP
El zaguero uruguayo de FC Barcelona, Ronald Araujo, sigue en recuperación del bajón anímico que atraviesa desde hace unos días y por lo que se ha perdido los últimos encuentros de su equipo, en el que es uno de los capitanes.
El riverense no estará a la orden este martes para el partido de Liga de Campeones ante Eintracht Fráncfort en la sexta jornada de la fase liga, debido a que vio la roja en el anterior encuentro ante Chelsea.
Esa tarjeta roja, el pasado 25 de noviembre, fue la que desencadenó una nueva ola de críticas a Araujo, quien no ha vuelto a jugar desde ese entonces.
El DT del equipo, el alemán Hansi Flick, dijo que el uruguayo está de baja sine die por "una situación privada", mientras que medios españoles informaron que el defensor no se encuentra bien psicológicamente tras las críticas recibidas por su expulsión en Stamford Bridge en la derrota 3-0 frente al Chelsea en la Liga de Campeones.